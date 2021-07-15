أخبار الفن: حلا شيحة تهاجم تامر حسنى.. وتطورات أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوى.. وروبي تكشف حقيقة منع دخول المحجبات حفلها

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، خلال الساعات الماضية ومنها..

هاجمت الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسنى بعد تجاهله لها وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الشخصية منشورا كشفت فيها تبرؤها من العمل فى الوقت الراهن وطرحه فيديو كليب “بحبك” من فيلم مش أنا والذى يتضمن مشاهد رومانسية تجمعه بالفنانة حلا شيحة.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع انستجرام مهاجمة تامر حسنى :"أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و خصوصا بعد آخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..و اتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".



وأضافت حلا شيحة : "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة و متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی"



وتابعت حلا شيحة :"انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي و هي و هي لا تصح و انا غلطت و بصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن"



وأكملت حلا شيحا:"احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي و حابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع و انا و كلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح .{إلا من تاب و امن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

مازالت حرب السخرية، قائمة بين الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان محمد رمضان، حيث نشر الفيشاوي مقطع فيديو لرمضان يسخر منه على طريقته الخاصة به، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو “إنستجرام”.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يسبح في حمام السباحة الخاص به، ممسكا بكوب فضي عليه صورته، على أنغام أغنية عبدالباسط حمودة "أنا مش عارفني".

ونرصد فى الطور التالية تفاصيل أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوى..

بداية الأزمة

اشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.

وتعود الأزمة حينما ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، التي أثارت بها الجدل.

وكتبت زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.

حصل الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري، على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم ريش والمخرج عمر الزهيري.

فيلم ريش

-ريش هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري و اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر.

- ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج.

- الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة.

-خلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثى.

أعلنت الفنانة روبي عن موعد حفلها المقبل في افتتاح أحد نوادي الساحل الشمالي أمام مدينة العلمين، الذي يقام يوم 16 يوليو الجاري أي بعد يومين.

ونشرت روبي عبر حسابها بتطبيق انستجرام، شروط حضور حفلها المُرتقب بالساحل الشمالي التي أحدثت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت روبى على هجوم رواد السوشيال ميديا من خلال حسابها بموقع انستجرام .

وكتبت روبى :" اولا مساء الخير في سوء فهم للموضوع ،الشخص الى كتب الرولز مش مقصود منها ان الدخول مسموح للتربونات فقط المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب توربون على انه معنى الحجاب باللغه الانجليزيه زي ما كتب هوت شورت بالظبط و تقدروا تتأكدوا بالتليفون ان الحجاب مش ممنوع و انه لايمكن منع او محجبه من الدخول و لو حصل حاجه زي دى انا مش ممكن اوافق او اغني.. و شكرا".