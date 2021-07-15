أنا توبت .. حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

هاجمت الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسنى بعد تجاهله لها وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الشخصية منشورا كشفت فيها تبرؤها من العمل فى الوقت الراهن وطرحه فيديو كليب “بحبك” من فيلم مش أنا والذى يتضمن مشاهد رومانسية تجمعه بالفنانة حلا شيحة.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع انستجرام مهاجمة تامر حسنى :"أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و خصوصا بعد آخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..و اتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".



وأضافت حلا شيحة : "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة و متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی"



وتابعت حلا شيحة :"انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي و هي و هي لا تصح و انا غلطت و بصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن"



وأكملت حلا شيحا:"احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي و حابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع و انا و كلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح .{إلا من تاب و امن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

تامر حسنى يتجاهل حلا شيحة

قام تامر حسنى خلال بتجاهل حلا شيحة تماماً، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الشخصية منشور كشفت فيها تبرئها من العمل فى الوقت الراهن .

حلا شيحة تلغى متابعة تامر حسنى

وقامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان تامر حسنى على موقع تبادل الصور إنستجرام ؛ رغم مشاركتهما مؤخرا في فيلم “مش أنا”.



وغابت الفنانة حلا شيحة عن العرض الخاص لفيلم " مش أنا" الذى أحتفل به الفنان تامر حسنى من خلال ظهوره فى البرنامج ، وعلقت قائلة : " " بحمد ربنا انى أخيراً لقيت التوازن انى أكون سعيدة فى حياتى ونفسي أكون أكون صادقة مع نفسى واللى مؤمنة بيه، أما بالنسبة لفيلم مش ( مش أنا ) الحقيقة إن تم تصويره من أكثر من سنة ونص ، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جداً نزوله وانا كمان حالى اتغير واتجوزت الحمد الله ، والفيلم بقى فعلاً مش أنا واتمنى التوفيق لكل زملائي.