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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إلغاء متابعته وحذف صور فيلمهما.. تامر حسنى يتجاهل حلا شيحة

تامر حسنى وحلا شيحة
تامر حسنى وحلا شيحة

حل الفنان تامر حسنى ليلة أمس ضيفاً على برنامج “ الحكاية " ، والذى يقدمة الإعلامى الكبير عمرو أديب على قناة mbc مصر . 

 

وحرص الفنان تامر حسنى خلال اللقاء على توجيه الشكر لعدد من صناع العمل ومنهم الفنان ماجد الكدوانى ، الذى قام بعمل مداخلة تليفونية، الأمر الذى تكرر مع مخرجة العمل سارة وفيق. 

 

وقام تامر حسنى خلال اللقاء بتجاهل حلا شيحة تماماً، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها الشخصية منشور كشفت فيها تبرئها من العمل فى الوقت الراهن .

 

وقامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان تامر حسنى على موقع تبادل الصور إنستجرام ؛  رغم  مشاركتهما مؤخرا في فيلم “مش أنا”.


وغابت الفنانة حلا شيحة عن العرض الخاص لفيلم " مش أنا" الذى أحتفل به الفنان تامر حسنى من خلال ظهوره فى البرنامج ، وعلقت قائلة  : " " بحمد ربنا انى أخيراً لقيت التوازن انى أكون سعيدة فى حياتى ونفسي أكون أكون صادقة مع نفسى واللى مؤمنة بيه، أما بالنسبة لفيلم مش ( مش أنا ) الحقيقة إن تم تصويره من أكثر من سنة ونص ، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جداً نزوله وانا كمان حالى اتغير واتجوزت الحمد الله ، والفيلم بقى فعلاً مش أنا واتمنى التوفيق لكل زملائي.

تامر وحلا من كواليس الفيلم

وربما يكون تجاهل تامر حسنى لاسم حلا شيحة بدافع غضبه  من هذا المنشور ، وربما يكون احتراماً لرغبتها في عدم الحديث عن الفيلم بعد زواجها . 

 

وأوضح تامر حسنى أنه لم يتوقع حجم إيرادات الفيلم، لأنه تجاوز أعماله السابقة قبل جائحة الكورونا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاع نسبة الإشغال في السينما إلى 70% وهو ما يوفر مزيد من الحظوظ للأفلام الأخرى.

 

وأكد تامر حسني على حبه لتقديم الشباب مثل المخرجة سارة وفيق التي قامت بإخراج أحدث أفلامه "مش أنا" كذلك المخرج ماندو العدل في فيلم "البدلة" وإعادة تقديم المخرج سعيد الماروق في فيلم "الفلوس" بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات

 

وقال تامر حسني أنه هو من قدم المخرج محمد سامي للمرة الأولى لإخراج مسلسله "آدم" على الرغم من رفض شركة الإنتاج.

 

ووجه حسني رسالة للشباب تحثهم على الصبر والكفاح والمثابرة وعدم التخلي عن احلامهم وتجاوز الصعاب وقال أنه مر بظروف معيشية صعبة وعانى من الوسطة إلا أنه تجاوز ذلك واستطاع تحقيق أحلامه

تامر حسني حلا شيحة فيلم مش انا ماجد الكدواني سارة وفيق

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