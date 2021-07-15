أحمد عز: كيرة والجن عمل وطني.. وأسعى للحفاظ على بلدي

خاص..

عبر الفنان احمد عز عن سعادته بتواجده في فيلم كيرة والجن الذي يستكمل تصويره حاليا.

وقال عز لـ"صدى البلد": "أحببت الفيلم، فهو عمل وطني يناقش فكر الشباب في الجامعة، وكيف حاولوا تحرير بلدهم، وأنا دائما أفكر في أعمال همها الوطن، لأنني أسعى أن أحافظ على بلدي، وقد نختلف في التفاصيل لكن حب بلدنا مستحيل".

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي ، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.



الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.