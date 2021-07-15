أحمد عز: كيرة والجن عمل وطني.. وأسعى للحفاظ على بلدي

عبر الفنان احمد عز عن سعادته بتواجده في فيلم كيرة والجن الذي يستكمل تصويره حاليا.
وقال عز لـ"صدى البلد": "أحببت الفيلم، فهو عمل وطني يناقش فكر الشباب في الجامعة، وكيف حاولوا تحرير بلدهم، وأنا دائما أفكر في أعمال همها الوطن، لأنني أسعى أن أحافظ على بلدي، وقد نختلف في التفاصيل لكن حب بلدنا مستحيل".
فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي ، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.
الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.