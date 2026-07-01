قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحقق مع المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد
يوليو 2026.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة
الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول باقتصادية قناة السويس
مخزن سرى في صحراء السويس.. الداخلية تحبط محاولة ترويج 2 طن مخدرات
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة
46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً
يورتشيتش: اختيارات حسام حسن لمنتخب مصر مميزة .. ومهند لاشين سيصنع الفارق
بعد ظهوره في كأس العالم 2026.. لماذا يلجأ بعض الرياضيين إلى شرب عصير المخلل؟
مصر والإمارات تبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول لتعزيز الاكتشافات وخفض تكلفة الإنتاج
التليفزيون الرسمي يقطع البث عن لقاء لكبير المفاوضين الإيرانيي
شقيق الشهيد حمد عبد الجواد: علمت بخبر وفاته من زميله.. ونجله يواصل مسيرته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تفاصيل جديدة حول أتمتة المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اتمتة
اتمتة
أحمد عبد القوى

 أعلنت "برق سيستمز"، الشركة الإقليمية الرائدة المتخصصة في خدمات الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات الأمن السيبراني المُدارة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، اليوم عن شراكتها مع "سيرفيس ناو"، منصة التحكم بالذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار الأعمال. يهدف هذا التعاون إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

مع تحول المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة نحو استراتيجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة إلى تجاوز العمليات التقليدية نحو عمليات ذكية ذاتية التحسين أمرًا بالغ الأهمية. من خلال هذه الشراكة، ستُمكّن برق سيستمز المؤسسات من الاستفادة من منصة سيرفيس ناو للذكاء الاصطناعي لتحويل سير العمل المعقد إلى رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوحيد العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الإنتاجية عبر مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية وغيرها. 

تدعم هذه المبادرة التوجهات الإقليمية نحو الحكومة الرقمية والمؤسسات الذكية والتميز التشغيلي. من خلال دمج حلول الأتمتة العالمية من سيرفيس ناو، تُقدّم برق سيستمز شراكة تجمع بين الخبرة التقنية العميقة والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة ومتوافقة مع أهداف الأعمال لبعض القطاعات الأكثر تطلبًا وتنظيمًا في المنطقة.  

وتُركّز هذه الشراكة على التكامل السلس للبيانات من التطبيقات المستخدمة حاليًا. فمن خلال تغذية منصة "ServiceNow AI" بالبيانات في الوقت الفعلي، ستُمكّن برق سيستمز وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ مهام العمل المعقدة بدقة، متجاوزةً مجرد المحادثات إلى التنفيذ الوظيفي الفعلي.  

يقول محمود سليمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة برق سيستمز: "لقد تحوّل النقاش من مجرد الأتمتة إلى التطبيق الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي. ومن خلال شراكتنا مع سيرفيس ناو، نُقدّم لعملائنا منصة ذكاء اصطناعي عالمية المستوى، تُمكّنهم من تحويل البيانات إلى إجراءات فعّالة وتسريع خططهم الرقمية. نحن نساعد شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات الأكثر أهمية. " 

"تعزز هذه الشراكة مكانة شركة برق سيستمز كمزود خدمات متقدمة، قادرة على دعم المؤسسات في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، في بناء بنى تحتية أكثر مرونة وقدرة على التكيف. وتعمل برق سيستمز وسيرفيس ناو معاً على تمكين المؤسسات من الاستعداد للمستقبل من خلال تحويل العمليات المنعزلة إلى سير عمل رقمي متكامل ومؤتمت.    

وتواصل برق سيستمز توسيع نطاق خدماتها، موفرةً للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريكاً موثوقاً قادراً على دعم التحول الرقمي في جميع مراحل تنفيذ المشروع.  


 

اتمته عالم تقنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 يوليو 2026

العميد محمد عصام

وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

حصاد إنجازات وحدة تكافؤ الفرص بالأوقاف خلال عام

دار الإفتاء

هل يجوز كتابة "ص" أو "صلعم" بدلًا من «صلى الله عليه وسلم»؟.. دار الإفتاء تحذر

دعاء الاستفتاح في الصلاة

دعاء الاستفتاح في الصلاة.. اعرف ماذا بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة

بالصور

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري

مضيق هرمز.. صراع السياسة والاقتصاد بين الولايات المتحدة وإيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد