تفاصيل جديدة حول أتمتة المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت "برق سيستمز"، الشركة الإقليمية الرائدة المتخصصة في خدمات الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات الأمن السيبراني المُدارة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، اليوم عن شراكتها مع "سيرفيس ناو"، منصة التحكم بالذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار الأعمال. يهدف هذا التعاون إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مع تحول المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة نحو استراتيجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة إلى تجاوز العمليات التقليدية نحو عمليات ذكية ذاتية التحسين أمرًا بالغ الأهمية. من خلال هذه الشراكة، ستُمكّن برق سيستمز المؤسسات من الاستفادة من منصة سيرفيس ناو للذكاء الاصطناعي لتحويل سير العمل المعقد إلى رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوحيد العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الإنتاجية عبر مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية وغيرها.

تدعم هذه المبادرة التوجهات الإقليمية نحو الحكومة الرقمية والمؤسسات الذكية والتميز التشغيلي. من خلال دمج حلول الأتمتة العالمية من سيرفيس ناو، تُقدّم برق سيستمز شراكة تجمع بين الخبرة التقنية العميقة والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة ومتوافقة مع أهداف الأعمال لبعض القطاعات الأكثر تطلبًا وتنظيمًا في المنطقة.

وتُركّز هذه الشراكة على التكامل السلس للبيانات من التطبيقات المستخدمة حاليًا. فمن خلال تغذية منصة "ServiceNow AI" بالبيانات في الوقت الفعلي، ستُمكّن برق سيستمز وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ مهام العمل المعقدة بدقة، متجاوزةً مجرد المحادثات إلى التنفيذ الوظيفي الفعلي.

يقول محمود سليمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة برق سيستمز: "لقد تحوّل النقاش من مجرد الأتمتة إلى التطبيق الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي. ومن خلال شراكتنا مع سيرفيس ناو، نُقدّم لعملائنا منصة ذكاء اصطناعي عالمية المستوى، تُمكّنهم من تحويل البيانات إلى إجراءات فعّالة وتسريع خططهم الرقمية. نحن نساعد شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات الأكثر أهمية. "

"تعزز هذه الشراكة مكانة شركة برق سيستمز كمزود خدمات متقدمة، قادرة على دعم المؤسسات في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، في بناء بنى تحتية أكثر مرونة وقدرة على التكيف. وتعمل برق سيستمز وسيرفيس ناو معاً على تمكين المؤسسات من الاستعداد للمستقبل من خلال تحويل العمليات المنعزلة إلى سير عمل رقمي متكامل ومؤتمت.

وتواصل برق سيستمز توسيع نطاق خدماتها، موفرةً للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريكاً موثوقاً قادراً على دعم التحول الرقمي في جميع مراحل تنفيذ المشروع.



