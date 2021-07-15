عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عز يتصدر.. مليون جنيه إيرادات فيلم العارف فى أول يوم

فيلم العارف
فيلم العارف

حقق فيلم العارف إيرادات جيدة فى اول ايام عرضه امس الاربعاء حيث بلغت قيمتها مليون و262 الف جنيها وهو العمل الذى يخوض به أحمد عز موسم عيد الأضحى. 

أبطال فيلم العارف

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

موعد عرض الفيلم

وكانت أعلنت الشركة المنتجة عن موعد عرض فيلم "العارف" والذى كان امس 14 يوليو المقبل، وتمكن البرومو الرسمى الخاص بالفيلم من تحقيق نسبة مشاهدة مترفعة بعد طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كما سيطر على البرومو الغموض والإثارة.

ويأتى قرار عرض فيلم “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

تفاصيل الفيلم

تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".

من بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا:" أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".

أحمد عز : فيلم العارف يعتبر أعلى ميزانية مقارنة بالأفلام الحالية

زوجة أحمد عز.. ركين سعد تكشف كواليس انضمامها لـ فيلم العارف

هنا الزاهد تساعد أحمد فهمي في خدعته

حاولت الفنانة هنا الزاهد إقناع الجمهور بسرقة حسابات أحمد فهمي عن طريق كتابة تعليقات توحي بطلبها مساعدة زوجها في محنته قائلة:" يا جماعة صفحة فهمي اتعمل عليها هاك وبنحاول نرجعها"

وبعد كشف الخدعة نشرت صورة أحمد فهمي على حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة:" مبروك حبيبي فخورة بيك.. عارفة إنه دور جديد متحمسة إني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده".

يبتعد أحمد فهمى فى فيلم العارف عن اللون الكوميدى، كما إستعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

تصريحات أحمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي عن أسباب تحمسه للتواجد في فيلم "العارف - عودة يونس" المقرر طرحه خلال الأيام القادمة، وأسباب تأخر تغييره للون الكوميدي الذي أحبه فيه الجمهور.

وقال في تصريحات خاصة: أنا متحمس جدا وسعيد للتواجد في فيلم العارف، ووجدتها فرصة للعمل مع الفنان محمود حميدة وأحمد عز".

وأضاف": عرض على الكثير من الأعمال بعيدا عن اللون الكوميدي، ومن بطولتي، ولكن كان هناك العديد من الحسابات تعوق تلك الخطوة، واهمها أن الجمهور قد لا يتقبلني في تلك المنطقة الجديدة، ولكن أجد العارف فرصة مناسبة تماما.

فيلم العارف اخبار فيلم العارف احمد عز اخبار احمد عز اعمال احمد عز

موضوعات متعلقة

على ربيع يكمل تصوير فيلم زومبى بعد عيد الأضحى

إصابة شقيق إلهام شاهين بكسر فى الركبة

بعد أيام من إعلان ارتباطها.. إصابة مى حلمى بكسر فى القدم

فى عيد الأضحى ..شمس الكويتية تطرح أغنية "أطين عيشته"

ترشيحاتنا

رغم زيادة الأسعار العالمية.. توقعات بارتفاع صادرات مصر من الحديد مليون طن خلال 2021

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي المتنقل ..شاهد

الوزراء: إرجاء زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية حتى مايو المقبل

سيد عبدالحفيظ: كرة القدم لا تعترف بالأسماء.. وجاهزون لمواجهة كايرز تشيفز

النقض تنظر طعون أنصار بيت المقدس سبتمبر المقبل

خليفة رمضان صبحي .. التفاصيل الكاملة لانتقال عبدالله مجدى إلى بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

دبحته ودفنته في بدروم المنزل.. تفاصيل مقتل طفل على يد جارته بالخانكة.. فيديو

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

جروبات الغش تنشر إجابات امتحان جغرافيا الثانوية العامة

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاعتداء على البريد الإلكتروني لأحد الأشخاص

إجراءات مشددة لـ الحكومة .. حال ارتكاب هذه المخالفات في عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

اﻟﻤﺰﻳﺪ