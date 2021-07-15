أحمد عز : فيلم العارف يعتبر أعلى ميزانية مقارنة بالأفلام الحالية

قال الفنان أحمد عز، إن رسالة فيلم العارف هي ضرورة إعمال العقل وعدم تصديق ما يتم الترويج له دون تقصي الحقائق.

ونوه إلي أن فيلم العارف نتاج جهود وعمل مستمرة لمدة عامين، مضيفا أن الفيلم تأجل عرضه بسبب فيروس كورونا.

وأوضح عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن رسالة فيلم العارف تتمحور حول فكرة الحروب الحالية التي تحاول السيطرة الفكرية ومعارك للسيطرة على الدماغ.

وشدد على ضرورة تقديم الأفلام المصرية بشكل لا يقل عما تقدمه الأفلام الأجنبية، مضيفا أن فيلم العارف يعتبر أعلى ميزانية مقارنة بين الأفلام الحالية.

وأشار إلى أن فيلم العارف يقدم رسالة هي ضرورة إعمال العقل في كل ما يُقرأ، مؤكدا أن صناع الفيلم قدموا كثيرا من أجل خروج «العارف» بجودة الأفلام الأجنبية التي تقدم في الخارج.

لافتا إلى أن فيلم العارف يقدم معلومات مفيدة للمشاهدين من خلال فكرته وأحداثه، مردفا أنه لمس ردود أفعال جيدة على الفيلم بعد العرض الأول أمس الثلاثاء.

وحول حقيقة ارتباط قصة الفيلم بمسلسل هجمة مرتدة، نفى عز أي ارتباط بين المسلسل والفيلم، مؤكدا أن الفيلم تم تصويره قبل المسلسل بعام واحد لكن المسلسل والفيلم يتشابكان في الفكرة الوطنية.

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شاهد.. أحمد فهمي بصحبة أحمد عز من العرض الخاص لفيلم "العارف"

نشر الفنان أحمد فهمي صورة من العرض الخاص لفيلمه الجديد “العارف”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ولفيديوهات “انستجرام”.

يظهر أحمد فهمي في الصورة بصحبة الفنان أحمد عز، من خلال العرض الخاص لفيلم العارف يوم الثلاثاء الماضي، بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، أقامت عرضًا خاصًا لفيلم العارف الثلاثاء بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من غدٍا الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي.

وحرص على الحضور أبطال فيلم العارف، بجانب مجموعة من النجوم منهم محمد عطية، ومحمد أنور، وكريم فهمي، وأحمد فهيم، هنادي مهنا وزوجها.

ومن المقرر إقامة عرض خاص لفيلم العارف بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أيضًا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحتل أحمد عز مكانة كبيرة وشهرة مميزة في الإمارات.

العارف

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

تم تصوير الفيلم بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .