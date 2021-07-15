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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسرحية المؤلف أحدث عروض مسرح مصر على MBC مصر في هذا الموعد

مسرح مصر
مسرح مصر

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "المؤلف".

مسرح مصر 

تدور أحداث مسرحية "المؤلف"،  حول مؤلف لا يقدم اعمال جديدة منذ فترة طويلة حتي يطلب احد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة اعمال سينمائية، بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

مسرح مصر 

تُعرض مسرحية "المؤلف" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 16 يوليو 2021 الساعة 8:00 مساءً.

مسرح مصر 

أحمد شامى 

ونشر الفنان أحمد شامي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر برفقة نجوم مسرح مصر محمد أسامة، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد درويش، وكتب معلقا: “الحبايب ❤️❤️”.

 

وتفاعل مع صورته عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت ابرز التعليقات كالاتي: منورين - نجوم جمال - عاوزين عمل يجمعكوا قريب.

برفقة نجوم مسرح مصر .. أحمد شامي يشارك جمهوره أحدث ظهور

تعرف على أحدث عروض مسرح مصر غدا الجمعة .. صور

وشارك أحمد شامي في مسلسل أحسن أب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

 

مسلسل أحسن أب شارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من  كارولين عزمى وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.  

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