برفقة نجوم مسرح مصر .. أحمد شامي يشارك جمهوره أحدث ظهور

نشر الفنان أحمد شامي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر برفقة نجوم مسرح مصر محمد أسامة، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد درويش، وكتب معلقا: “الحبايب ❤️❤️”.

وتفاعل مع صورته عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت ابرز التعليقات كالاتي: منورين - نجوم جمال - عاوزين عمل يجمعكوا قريب.

وشارك أحمد شامي في مسلسل أحسن أب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من كارولين عزمى وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.