فيديو يكشف الكثير عن قدرات كيا EV6 الكهربائية

تنتمي النسخة كيا EV6 إلى فئة سيارات الكروس اوفر، و التي تعتمد على قدرات الدفع الكهربائي، إلى جانب الكثير من المفاهيم التكنولوجية، حيث كشفت قناة Carfection المتخصصة في مجال استعراض السيارات، عن الكثير من المعلومات الخاصة بهذه النسخة القوية، و ذلك بعدما بثت مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب الشهير.

الأداء الفني لـ كيا EV6 الكهربائية

زودت السيارة كيا EV6 الكهربائية بمحركين كهربائيين ينتجان قوة اجمالية قدرها 576 حصان، مع بطارية تبلغ 77.4 كيلو وات في الساعة، و بهذه الإمكانيات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 3.5 ثانية فقط.

و سوف يتم تزويد السيارة بمحرك خلفي واحد وحزمة بطارية 77.4 كيلو واط في الساعة بقوة 218 حصان، على أن تأتي الفئة الاولى ببطارية 58 كيلو وات في الساعة ومحرك خلفي واحد بقوة 167 حصان، و سيتم بيع الإصدار الأول من السيارة الكهربائية كيا EV6 داخل الولايات المتحدة بمحركات كهربائية مزدوجة تستطيع أن تنتج قوة قدرها 313 حصان.

جاءت السيارة كيا EV6 الكهربائية بإطلالة ساحرة تعتمد على الكثير من اللمسات الانسيابية، حيث ظهرت بمصابيح أمامية حادة تتكون من مقطعين، مع شبكات امامية سوداء و مصابيح ضباب LED، بينما ترتكز على عجلات رياضية ذات جنط معدني مروحي الشكل يجمع بين اللون الفضي و الأسود.

مع مرايات جانبية مدعومة بشرائح ضوئية، و تصميم خلفي مبهر يعتمد على مصابيح متصلة، و عواكس ضوئية و سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، يعزز من الصورة الرياضية الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى زعنفة القرش الخلفية، و مستشعرات الحركة و التي تساعد قائد المركبة على الكثير من تحديات الطريق.