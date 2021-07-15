بعد تعثر 30 عاما.. نائب محافظ القاهرة تعلن الوصول لحل مشكلة أرض مرصد حلوان.. صور

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لقاء لمناقشة وعرض المقترح المعروض
لإنهاء سبب تأخر إعطاء التراخيص لاستغلال الأراضي لصالح المواطنين المنتفعين ارض مرصد حلوان حتى يتمكنوا من البناء عليها.
جاء ذلك بحضور الدكتور احمد القزاز رئيس حى حلوان والنائب الدكتورعبدالنعيم حامد عضو مجلس النواب
وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات السبع (متضررى ارض المرصد) والمهندس احمد ماهر مدير مشروعات الصرف الصحي بحلوان وسلوى مدير مرفق المياه.
وتم الوصول لاتفاق لحل جذري لإدخال المرافق والخدمات لمتضرري أرض المرصد خلال الاجتماع.
وأكدت نائب المحافظ على انه سوف يتم عرض المقترح على اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لمناقشة ما تم مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات السبع خلال الاجتماع والذى أسفر عن اتفاق مبدئي مع مرفق المياه والصرف الصحى للبدء فى تنفيذ الأعمال قريبا والسير بخطى سريعة لتنفيذ هذا المشروع وتذليل العقبات الاخرى المتسببة فى التعطيل.
يأتي ذلك تأكيدا على تنفيذ ما وعدت به نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية من تذليل العقبات التى تحول دون استغلال منتفعي ارض مرصد حلوان للأرض التي يمتلكونها من اكثر من ثلاثون عاما والبناء عليها حيث كثفت المنطقة الجنوبية خلال الفترة الماضية من الجهود المبذولة بشأن جميع المشروعات المتوقفة والمتعثرة والتي تسعى نائب المحافظ جاهدة لحلها وعلى رأسها ارض مرصد حلوان حيث انها تولى اهتماما كبيرا لهذا الملف الشائك والذى له بالغ الاهمية ايمانا منها بتنفيذ الخطة الممنهجة والموضوعة بالمنطقة الجنوبية للارتقاء بها وتشغيل جميع المشروعات المتعثرة وأيضا إيجاد الحلول لكل ما يؤرق المواطن ويعطل من مصالحه.