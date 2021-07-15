عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تعثر 30 عاما.. نائب محافظ القاهرة تعلن الوصول لحل مشكلة أرض مرصد حلوان.. صور

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال الاجتماع

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم  نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لقاء لمناقشة  وعرض المقترح المعروض 
لإنهاء سبب تأخر إعطاء التراخيص لاستغلال الأراضي لصالح المواطنين المنتفعين  ارض مرصد حلوان حتى يتمكنوا من البناء عليها.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد  القزاز رئيس حى حلوان   والنائب الدكتورعبدالنعيم حامد عضو مجلس النواب
وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات السبع (متضررى ارض المرصد) والمهندس احمد ماهر مدير مشروعات الصرف الصحي بحلوان وسلوى مدير مرفق المياه.
 

وتم  الوصول لاتفاق لحل  جذري لإدخال المرافق والخدمات لمتضرري أرض المرصد خلال الاجتماع.


وأكدت نائب المحافظ على انه سوف يتم عرض المقترح على اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لمناقشة  ما تم مع  أعضاء مجالس إدارات الجمعيات السبع خلال الاجتماع  والذى أسفر عن اتفاق مبدئي مع مرفق المياه والصرف الصحى للبدء فى تنفيذ  الأعمال قريبا والسير بخطى سريعة لتنفيذ هذا المشروع وتذليل العقبات الاخرى المتسببة فى التعطيل.

يأتي ذلك تأكيدا على تنفيذ ما وعدت به نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية من تذليل العقبات التى تحول دون استغلال منتفعي ارض مرصد حلوان للأرض التي يمتلكونها من اكثر من ثلاثون عاما والبناء عليها حيث كثفت المنطقة الجنوبية خلال الفترة الماضية  من الجهود المبذولة بشأن جميع المشروعات المتوقفة والمتعثرة والتي تسعى نائب المحافظ جاهدة لحلها وعلى رأسها ارض مرصد حلوان حيث انها تولى اهتماما كبيرا لهذا الملف الشائك والذى له بالغ الاهمية ايمانا منها بتنفيذ الخطة الممنهجة والموضوعة  بالمنطقة الجنوبية للارتقاء بها وتشغيل جميع المشروعات المتعثرة وأيضا إيجاد الحلول لكل ما يؤرق المواطن ويعطل من مصالحه.

217564115_1873329286179733_7717146250852252228_n
217564115_1873329286179733_7717146250852252228_n
217578876_1873329012846427_2087751530732523210_n
217578876_1873329012846427_2087751530732523210_n
217583844_1873329932846335_3901777533375786448_n
217583844_1873329932846335_3901777533375786448_n
217674187_1873328806179781_4937749841528850581_n (1)
217674187_1873328806179781_4937749841528850581_n (1)
217674187_1873328806179781_4937749841528850581_n
217674187_1873328806179781_4937749841528850581_n
217874331_1873328879513107_4256769477374899578_n
217874331_1873328879513107_4256769477374899578_n
217952495_1873330042846324_7516110253738475233_n
217952495_1873330042846324_7516110253738475233_n
217957388_1873329636179698_8616504000574352937_n
217957388_1873329636179698_8616504000574352937_n
218128764_1873329812846347_565261512400548228_n
218128764_1873329812846347_565261512400548228_n
218190938_1873329212846407_7549199480149037612_n
218190938_1873329212846407_7549199480149037612_n
218410622_1873329116179750_4335349647168077973_n
218410622_1873329116179750_4335349647168077973_n
218844630_1873329389513056_2127218385316325642_n
218844630_1873329389513056_2127218385316325642_n
القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة ارض مرصد حلوان مرصد حلوان حلوان

ترشيحاتنا

السيسي: نطالب باتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي لـ المصريين: أمنتموني على المياه وربنا يعينني على الأمانة.. فيديو

الرئيس السيسي لـ المصريين : «حلمي لوطني كبير وعظيم مثل أحلامكم

الرئيس السيسي يوجه الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة وتحية خاصة للمرأة المصرية

السيسي: خياراتنا في حفظ مقدرات الوطن متعددة نقررها طبقا للموقف والظروف

آخرهم صاحب واقعة قطار منوف.. حكايات السيسي مع الغلابة والكادحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

تامر حسني لم يخطئ.. والد حلا شيحة يفجر مفاجأة حول فيلم مش أنا

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ