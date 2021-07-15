مخاوف المحجبات في أوروبا بعد قرارات الاتحاد الأوروبي العنصرية

أدان الكثيرون قرار المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على أنه يمكن للشركات منع موظفيها من ارتداء الحجاب في ظل ظروف معينة ، من أن هذه الخطوة عنصرية ومنافقة.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (ECJ) في صباح اليوم الخميس، بأن الشركات داخل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يمكنها منع النساء من ارتداء الحجاب، ولا سيما غطاء الوجه الإسلامي الذي يسمى النقاب.

وتم التوصل إلى الحكم بعد عرض قضيتين على محكمة العدل الأوروبية. كلاهما من ألمانيا، عن امرأتان، مسلمتان، إحداهما مقدمة رعاية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأخرى أمينة صندوق في سلسلة صيدليات مولر، وطُلب منهم العمل دون ارتداء الحجاب لكنهما قرروا الرفض. وقال صاحب العمل للسيدات إنهن لا يستطعن العمل بالحجاب​​.

وفي حالة مقدمة الرعاية المسلمة، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن صاحب العمل لم يميز ضدها، حيث طلب نفس صاحب العمل من موظف مسيحي نزع قلادة الصليب. واعتُبر أن الأمر متروك للمحكمة الوطنية ليكون لها القول الفصل فيما إذا كان هناك تمييز أم لا.

تعرض حكم محكمة العدل الأوروبية لانتقادات من قبل العديد على وسائل التواصل الاجتماعي ، الذين اعتبروه هجومًا غير ضروري على الإسلام وطقوسه ، كما أنه زاد من حرمان المسلمين في أوروبا من حقوقهم.

وقالت مهران خان، مراسلة فاينانشيال تايمز في الاتحاد الأوروبي، إن القرار يحتفل به علنا ​​من قبل اليمين المتطرف. وسلطت الضوء على تغريدة من النائب البلجيكي المحافظ ثيو فرانكن في هذا الصدد، مضيفة أن الحكم منح أصحاب العمل حرية تبني ممارسات توظيف عنصرية.

وفي تغريدة أخرى، زعمت أنها كانت الأحدث في سلسلة من قرارات المحاكم "التي تدعم حق الشركات في عدم توظيف النساء المسلمات إذا اعتقدن أن ذلك سيء لأعمالهن". ووافق معلق آخر على ذلك، وطلب من الناس تخيل الضجة إذا كان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ مثل هذا الحكم ضد غير المسلمين.

وادعى آخرون أن الاتحاد الأوروبي كان منافقًا، ويميز ضد المسلمين من خلال حظر الحجاب في العمل، بينما يحاكم المجر أيضًا بسبب التمييز ضد المثليين، وأصدرت بودابست مؤخرًا قانونًا يمنع الترويج لمسائل المثليين للقصر.

واستهزأ آخر بالقول: "ذهب الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان لتحرير النساء لكنه يريد قمع جزء من النساء في المنزل".

وأجرت امرأة إسرائيلية مقارنة مع دولتها. وسألت كيف يمكن للاتحاد الأوروبي، الذي يُفترض أنه "منفتح'" ويدعي أنه "معقل لحقوق الإنسان"، أن يحظر الحجاب، لكن الجميع في إسرائيل 'يتمتعون بحرية دينية في ارتداء الحجاب. ووصفت الاتحاد الأوروبي بـ "المنافقين" ووصفت السياسة بأنها "عنصرية".

وتساءل آخرون عن مقومات الحكم الصادرمن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قائلين: كيف يضعف لبس الحجاب قدرتهن على العمل؟