بايدن برفقة ميركل.. الرئيس الأمريكي يهاجم روسيا بسبب مشروع نورد ستريم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقدر دعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحالف الأمريكي الأوروبي عبر حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف بايدن: "لا يجب على روسيا أن تستخدم الطاقة كسلاح لتهديد جيرانها"، مشيرا: "حلف شمال الأطلسي عازم على الدفاع عن حدوده الشرقية ضد الاستفزازات الروسية".

وتابع بايدن: "الولايات المتحدة وألمانيا متحدتان لمواجهة العدوان الروسي"، ولا يجب السماح لـ"موسكو" باستخدام الطاقة كسلاح لفرض نفوذها".

وأشار إلى أن: "أبلغت المستشارة الألمانية بقلقنا حول خط الغاز الروسي "نورد ستريم 2"".

وذكر أن: " اتفقت مع المستشارة الألمانية على أنه لا يجب السماح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح ضد جيرانها".

وقال بايدن تعليقاً على مشروع نورد ستريم: "يجب عدم السماح لـ روسيا بأن تستخدم الطاقة سلاحاً".