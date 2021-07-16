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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حب من النظرة الأولى.. أشهر السيارات في الشارع المصري

حب من النظرة الأولى
حب من النظرة الأولى .. اشهر السيارات في الشارع المصري

يضم الشارع المصري الكثير من الحكايات و المواقف، فمن الممكن أن تتعلق بذكريات مازالت راسخة في الوجدان، أو مشاعر مختلفة تعود بنا إلى حنين الماضي، نتذكرها عن المرور داخل احد الشوارع القديمة، أو رؤية أحد الأشخاص المقربين، أو بمجرد تذكر احد السيارات و خاصة اذا كانت السيارة المفضلة لديك، و من هنا تبدأ الحكاية و السؤال الأبرز في هذا الموضوع، هل هي مجرد سيارة ام قصة حب حقيقية ؟ 

 

امتلك الشارع المصري العديد من السيارات القوية، و التي تتنوع باختلاف التصميم الخارجي، و الناحية الإبداعية المتعلقة بكل صانع، إلى جانب الوسائل المستخدمة و التجهيزات الداخلية، و لكن يبقى الشكل الخارجي هو المفهوم الراسخ لدى الكثير، بمجرد روية أحد المركبات المقربة إلى قبك تبدأ في خوض رحلة عبر الزمن تتذكر معها موقف محدد، أو رحلة سفر، أو سيارة حلمت باقتنائها.

 

أشهر السيارات في مصر 

و من ضمن الإصدارات الشهيرة داخل الشارع المصري هي العائلية الإيطالية صاحبة الروح المصرية من عائلة فيات الشهيرة، مثل السيارة فيات 128 و التي انتجت في عام 1969 لتكون نقطة تحول كبيرة في تاريخ الشركة، و استطاعت ان تحصل على لقب "car of the year" لعام 1970.

ولاشك أن إصدارات الصانع الإيطالي عززت من تواجدها بأرقام اخرى لسيارات متعددة مثل النسخة 127 و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، و السيارة فيات 131 و 132، بالإضافة إلى اشهر نجمة ثلاثية في التاريخ و إصدارات مرسيدس العريقة وعلى رأسها العديد من الأسماء الرنانة و التي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع المصري مثل، مرسيدس التمساحة و الخنزيرة، و الشبح، نجوم جيل الستينيات و السبعينيات و الثمانينيات.

و من بين إصدارات شركة مرسيدس تأتي السيارة S220 الشهيرة باسم "شمامة" حيث جاءت بهذا الاسم نسبة إلى المصابيح الأمامية بيضاوية الشكل و التي تشبه فاكهة "الشمام"، و تأتي السيارة بالعديد من الخيارات الفنية حيث ضمت محرك بقوة 2200 سي سي إلى 3500 سي سي.

كما نستكمل رحلتنا بواسطة الأسد الفرنسي الشهير، عبر النسخة بيجو 504، و التي تعد واحدة من أشهر السيارات في الشارع المصري، حيث ظهرت بإطلالة رباعية الأبواب مع 5 مقاعد، بالإضافة إلى النسخة الأكبر صاحبة الـ  7 مقاعد، و التي جالت العديد من محافظات المحروسة، إلى جانب العديد من السيارات القوية، و التي لها أثر كبير داخل الشارع المصري لتستمر قصة عشق المصريين للسيارات بين كل فترة و جيل.

الشارع المصري الشوارع القديمة سيارة السيارات القوية الإصدارات الشهيرة

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