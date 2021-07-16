عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الوداد المغربي يكشف موقف أوناجم من العودة للزمالك

صدى البلد

كشف فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الوداد المغربي عن مصير محمد أوناجم نجم الزمالك المعار للفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد البنزرتي في تصريحات لـ قناة “ أون تايم سبورت 1 ” أن أوناجم لاعب كبير وأدائه تطور كثيرا مع الوداد وأصبح له دور مؤثر ويشارك بشكل أساسي بخلاف وضعه في الزمالك حيث كان بعيد عن مستواه .

 

وأضاف البنزرتي أن الفريق خلال الفترة الماضية كان يرجو في المنافسة على لقب الدوري المغربي لذلك فلم يكن هناك اي حديث في النادي عن تلك الملفات .

 

وعن مفاوضات الزمالك معه لقيادة الفريق فأكد أن الزمالك فاوضه خلال الموسم الماضي ولكن المفاوضات لم تنجح مشددا ان في الوقت الحالي لا توجد اي مفاوضات مع نادي مصري.

txt

محمد فضل : كايزر تشيفز ليس لديه ما يخسره في النهائي أمام الأهلي

خالد الغندور يعلن كواليس رحيل فرجاني ساسي ويوجه رسالة للزمالك
 

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق على تغريدة فرجاني ساسي نجم الفريق السابق الخاصة بإعلانه الرحيل رسميا عن الفريق عقب انتهاء تعاقده مع الفريق.

وأكد خالد الغندور عبر برنامجه “ زملكاوي ” بـ قناة “ الزمالك ” أن ملف فرجاني ساسي انتهي تماما مع الزمالك مشددا أن الأمر انتهى منذ فترة ولكن بعض جماهير الزمالك “ عاطفية ” وكانت تنتظر عودة اللاعب مرة أخرى.

 

وأضاف أن فرجاني ساسي أثناء بطولة كأس العالم للأندية هدد الزمالك بـ التعاقد مع فريق الدحيل القطري حال لم يحصل على مستحقاته المتأخرة مشددا أن وكيله هو من أخبر بهذا الأمر.

 

وتابع أن ساسي خلال الفترة الماضية كان في تركيا من أجل الانضمام لـ نادي جوزتيبى التركي والذي يحتل المركز العاشر في الدوري التركي.

 

وتساءل عن المقابل المادي الذي من المحتمل ان يحصل عليه فرجاني في ظل تقاضي مصطفى محمد نجم جالطا سراي 700 ألف يورو والذي بعد من أكبر الأندية التركية.

 

وتابع أن ساسي أراد إنهاء قصته مع الزمالك بهذه التغريدة مشددا أنه بالتأكيد انضم لفريق جديد وسيبدأ فترة الإعداد قريبا

 

وأكمل أن ساسي أرسل خطاب رسمي للزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة مشددا أن ما وصل إليه أقل من مستحقاته.

 

ووجه خالد الغندور رسالة لـ مجلس إدارة الزمالك بضرورة التعاقد مع لاعب كبير لخلافة فرجاني ساسي في أقرب وقت .

 

الزمالك فرجاني ساسي خالد الغندور الوداد المغربي اوناجم

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تواصل المؤتمر الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي.. اليوم

ترشيحاتنا

قناة الكأس تعلن اسم فريق فرجاني ساسي الجديد عقب رحيله عن الزمالك

تونس.. منظمة العفو الدولية تندد بالتدخلات السياسية في حملة التطعيم ضد كورونا

دغدغة مشاعر الجماهير .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ ساسي

مدرب الوداد المغربي يكشف موقف أوناجم من العودة للزمالك

هل يجوز دمج الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

بعد السيسي .. حمدوك يؤكد أهمية المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

بعد السيسي .. حمدوك يؤكد أهمية المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ