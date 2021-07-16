مدرب الوداد المغربي يكشف موقف أوناجم من العودة للزمالك

كشف فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الوداد المغربي عن مصير محمد أوناجم نجم الزمالك المعار للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد البنزرتي في تصريحات لـ قناة “ أون تايم سبورت 1 ” أن أوناجم لاعب كبير وأدائه تطور كثيرا مع الوداد وأصبح له دور مؤثر ويشارك بشكل أساسي بخلاف وضعه في الزمالك حيث كان بعيد عن مستواه .

وأضاف البنزرتي أن الفريق خلال الفترة الماضية كان يرجو في المنافسة على لقب الدوري المغربي لذلك فلم يكن هناك اي حديث في النادي عن تلك الملفات .

وعن مفاوضات الزمالك معه لقيادة الفريق فأكد أن الزمالك فاوضه خلال الموسم الماضي ولكن المفاوضات لم تنجح مشددا ان في الوقت الحالي لا توجد اي مفاوضات مع نادي مصري.

خالد الغندور يعلن كواليس رحيل فرجاني ساسي ويوجه رسالة للزمالك



علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق على تغريدة فرجاني ساسي نجم الفريق السابق الخاصة بإعلانه الرحيل رسميا عن الفريق عقب انتهاء تعاقده مع الفريق.

وأكد خالد الغندور عبر برنامجه “ زملكاوي ” بـ قناة “ الزمالك ” أن ملف فرجاني ساسي انتهي تماما مع الزمالك مشددا أن الأمر انتهى منذ فترة ولكن بعض جماهير الزمالك “ عاطفية ” وكانت تنتظر عودة اللاعب مرة أخرى.

وأضاف أن فرجاني ساسي أثناء بطولة كأس العالم للأندية هدد الزمالك بـ التعاقد مع فريق الدحيل القطري حال لم يحصل على مستحقاته المتأخرة مشددا أن وكيله هو من أخبر بهذا الأمر.

وتابع أن ساسي خلال الفترة الماضية كان في تركيا من أجل الانضمام لـ نادي جوزتيبى التركي والذي يحتل المركز العاشر في الدوري التركي.

وتساءل عن المقابل المادي الذي من المحتمل ان يحصل عليه فرجاني في ظل تقاضي مصطفى محمد نجم جالطا سراي 700 ألف يورو والذي بعد من أكبر الأندية التركية.

وتابع أن ساسي أراد إنهاء قصته مع الزمالك بهذه التغريدة مشددا أنه بالتأكيد انضم لفريق جديد وسيبدأ فترة الإعداد قريبا

وأكمل أن ساسي أرسل خطاب رسمي للزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة مشددا أن ما وصل إليه أقل من مستحقاته.

ووجه خالد الغندور رسالة لـ مجلس إدارة الزمالك بضرورة التعاقد مع لاعب كبير لخلافة فرجاني ساسي في أقرب وقت .