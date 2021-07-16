عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختيارات ظالمة.. رضا عبدالعال يهاجم شوقي غريب

صدى البلد

 

وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الإنتقادات إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب بسبب إختيارات المدرب للقائمة المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

إختيارات شوقي غريب غير منطقية بالمرة ، وتدل على التفكير في خوض المباريات بطريقة دفاعية ، فلا داعي لإنضمام ثنائي فوق السن في مركز قلب الدفاع ، بالإضافة إلى الحارس محمد الشناوي ، فكنت أفضل إنضمام عناصر هجومية لتعويض غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتسراي التركي ، مثل محمد شريف .

واختتم عبد العال : هناك العديد من العناصر المميزة كانت تستحق التواجد بقائمة المنتخب الأوليمبي مثل محمد صادق لاعب الإسماعيلي و فوزي الحناوي لاعب الإتحاد السكندري و غيرهم .

txt

محمد فضل : كايزر تشيفز ليس لديه ما يخسره في النهائي أمام الأهلي

بعثة المنتخب الأولمبي تغادر القاهرة إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.. صور
 

غادرت امس الخميس، بعثة المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقى غريب الى اليابان، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

ويرافق البعثة عضوا اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، بينما يلحق أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية ببعثة منتخب مصر الأحد المقبل، للقيام بمهام رئيس البعثة.

ويلعب منتخب مصر الأولمبى، ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبى 22 لاعبا وهم: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.
الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

مباراة الأرجنتين 
ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا، يوم الخميس 22 يوليو، فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، ثم مباراة الأرجنتين في نفس الموعد يوم الأحد 25 يوليو ويختتم المنتخب الوطنى مبارياته في المجموعة بمواجهة استراليا فى الواحدة ظهرا يوم الأربعاء 28 يوليو.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عامًا والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

محمد صلاح ليفربول الانجليزي اتحاد الكرة رضا عبد العال محمد الشناوي اللجنة الثلاثية الجهاز الفني للمنتخب نجم ليفربول

موضوعات متعلقة

بسمة وهبة عن حلا شيحة ومعز مسعود: "مالهمش بيت يتكلموا فيه فبيردوا ع بعض وبيواسوا بعض على مواقع التواصل"

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يعلن كافة التفاصيل بشأن بطولة التشامبيونز ليح "الأفريقية"

طبيب يوضح سر نوبات الضحك التي يقع بها البعض في العزاء

3 حقوق لـ المبحوثين بقانون البحوث الطبية والإكلينكية..تعرف عليها

نشرة أخبار العالم | سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان وأمريكا تحذر من كارثة سياسية.. وحمدوك يؤكد أهمية المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة

اختيارات ظالمة.. رضا عبدالعال يهاجم شوقي غريب

بسبب سلالات كورونا الجديدة .. المغرب يقرر إلغاء صلاة عيد الأضحى في المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ