مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تطلق مبادرة "هنسيب لك علامة" على شواطئ العريش

أعدت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، مبادرة لتنفيذ الأنشطة الصيفية الخاصة بهذه الفئة باسم : " صيفنا على كيفنا " وتحت شعار: " هنسيب لك علامة " علي شواطئ العريش ، ليتم تنفيذها خلال الصيف الحالى تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتستهدف دمج هذه الفئة مع باقى الفئات ومشاركتهم في تنفيذ مشروعات الخدمة العامة خلال الصيف علي شواطئ المحافظة خلال فصل الصيف أسوة بباقى الطلاب.



يوم السبت:

وأشارت الدكتورة عزة كمال مدير الإدارة، إلي أنه تحدد يوم السبت من كل أسبوع لتنفيذ مشروعات خدمية في مختلف المواقع التي تقدم خدمات عامة للمواطنين من نظافة وتوعية ومشاركة مجتمعية في مختلف المجالات . وتبدأ المبادرة عقب إجازة عيد الأضحي وتستمر لمدة شهر.

وفي نفس السياق .. تفتح المدارس خلال العطلة الصيفية لاستقبال الطلاب وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة بالمدارس ، والمشاركة فى كافة الأنشطة والمبادرات على مستوى المحافظة والمستوى القومى. وسبق لإدارة التربية الخاصة تنفيذ العديد من المبادرات في مختلف المناسبات لخدمة هذه الفئة ودمجها في المجتمع .

