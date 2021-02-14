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تعليم

تعليم أسوان يناقش الأنشطة الصيفية بعدد من المدارس.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:47 م
تعليم اسوان
تعليم اسوان
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شاذلي عبد الفتاح
التقى الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم الأحد بممثلى جمعية الجزويت والفرير سيد خبير وباسم لويز وذلك بحضور معتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز أنشطة الجمعية بمدارس محمد عبد الوارث الإبتدائية بإدارة أسوان، وكذا نجع العرب الإبتدائية، وأرمنا الإبتدائية بإدارة نصر النوبة حيث تقوم الجمعية على تنمية مهارات المعلمين مهنيًا وتربويًا بهذه المدارس ، بالإضافة إلى رفع مستوى التلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة .

مع تفعيل الأنشطة الصيفية والغير صيفية، وكذلك تفعيل دور مجالس أمناء هذه المدارس والإهتمام بالصيانة البسيطة ، علاوة على تطبيق سياسة الحماية التى تستهدف حماية التلاميذ من التنمر والتحرش والعنف...إلخ وذلك من خلال الشراكة مع جمعية تنمية المجتمع .

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ويأتي هذا اللقاء إستكمالًا للقاء الأمس الذى تم بين وكيل الوزارة وأعضاء الجمعية ومجالس أمناء هذه المدارس ، بالإضافة إلى الأخصائين الاجتماعيين ومديرين هذه المدارس بحضور مدير التعليم العام ، ومدير المشاركة المجتمعية.

وجاء اللقاء بناءًا على رغبة السادة أعضاء مجالس أمناء هذه المدارس المذكورة سلفًا فى مقابلة السيد وكيل الوزارة لعرض مشكلاتهم ، وكذلك لرغبة الجمعية فى لقاء جميع الأطراف بغرض استعراض أنشطة الجمعية ، وتسليط الضوء على أهم المشكلات التي تواجه هذه المدارس وسبل حلها.

ومن جانبه أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بهذا اللقاء المثمر والفعال، مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم بأسوان تشكر وتدعم كل من يمد يد العون للمساهمة فى إضافة جديد أو حل مشكلة قائمة بتعليم أسوان .

وكان قد شهد الدكتور أحمد غلاب، محمد رئيس جامعة أسوان ، اليوم الأحد، بدء فعاليات بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف .

وبحسب بيان، حضر الفعاليات الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، والدكتور فريد عبد الظاهر، عميد كلية العلوم السابق ، والدكتور محمد أبو الشيخ، عميد كلية دار العلوم، والمتدربين من الأئمة  والوعاظ.

وفي كلمته رحب الدكتور أحمد غلاب بالحضور وثمن أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وجامعة أسوان وذلك لتدريب الأئمة والواعظات والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية بمختلف القضايا الدينية الراهنة.
تعليم أسوان يناقش الأنشطة الصيفية بعدد من المدارس.. صور
تعليم أسوان يناقش الأنشطة الصيفية بعدد من المدارس.. صور
تعليم أسوان يناقش الأنشطة الصيفية بعدد من المدارس.. صور
تعليم أسوان يناقش الأنشطة الصيفية بعدد من المدارس.. صور
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