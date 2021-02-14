فى حملة بأسوان .. ضبط مخالفات تموينية ومرورية وتنفيذ أحكام قضائية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الأحد حملة مكبرة استهدفت ضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .
وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (6) متهمين وبحوزتهم (6) أسلحة نارية و كمية من نبات البانجو المخدر تزن (4.700) كيلو جرام و (600) جرام حشيش .
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 799 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (166) حكم حبس جزئي، و( 33 ) حكم حبس مستأنف، و( 409 ) أحكام غرامات ، و( 188 ) أحكام المخالفات ، فضلًا عن ضبط 3 جنايات .
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 7 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 11 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 4 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 3 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 4 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط قضية للتصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 502 مخالفة مرورية شملت ضبط توك توك وتروسيكل بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 180 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 73 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 93 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 53 مخالفة متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 3 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو وأقراص مخدرة " .
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (6) متهمين وبحوزتهم (6) أسلحة نارية و كمية من نبات البانجو المخدر تزن (4.700) كيلو جرام و (600) جرام حشيش .
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 799 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (166) حكم حبس جزئي، و( 33 ) حكم حبس مستأنف، و( 409 ) أحكام غرامات ، و( 188 ) أحكام المخالفات ، فضلًا عن ضبط 3 جنايات .
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 7 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 11 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 4 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 3 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 4 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط قضية للتصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 502 مخالفة مرورية شملت ضبط توك توك وتروسيكل بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 180 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 73 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 93 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 53 مخالفة متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 3 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو وأقراص مخدرة " .
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.