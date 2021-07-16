عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسن المير: السيسي أزال قلق المصريين بشأن سد النهضة

النائب حسن المير
النائب حسن المير ،عضو مجلس النواب

أكد حسن المير عضو مجلس النواب، أهمية جميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال المؤتمر الاول للمبادرة التاريخية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى بعث برسالة واضحة وحاسمة بشأن ملف سد النهضة وأزال قلق جميع المصريين تجاه هذا الملف .

وقال " المير " فى بيان أصدره اليوم، إن مبادرة حياة كريمة ناجحة وحققت جميع أهدافها فى توفير حياة كريمة للمواطنين الذين يقطنون فى القرى والريف المصرى، وأن هذه المبادرة أصبحت حديث العالم كله، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك شهادة الأمم المتحدة التى جاءت فى تصريحات إلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة في مصر، التى أكدت فيها نجاح مصر فى إدراج 3 مبادرات تنموية على منصات المنظمات وأنه توجد شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية، تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على العدالة الاجتماعية والتعليم، وبرنامج تكافل وكرامة الذي يدعم الفئات الأكثر ضعفًا، كما نعمل على قضية اللاجئين والمهاجرين، بالإضافة للموارد البيئية وحسن استغلالها، وأن مصر لديها طموحا كبيرا فى هذا الصدد.

 

txt

مسئول حياة كريمة بالدقهلية: نشهد طفرة عظيمة لم تحدث في تاريخ مصر

txt

برلماني: حياة كريمة تجسد رؤية الدولة لـ مفهوم العدالة الاجتماعية

 وثمن النائب حسن المير وصف المسئولة الاممية لمبادرة حياة كريمة بأنها مبادرة رائعة، وتركز على المناطق الريفية فى مصر، وانتشال المواطنين من الفقر، وهي مبادرة واسعة جدًا، وتدعم كل أهداف التنمية المستدامة، وهذا الأمر هام جداً كما نتحدث عن الدعم المرن، من خلال دعم الشمول التعليمي، والوظائف والمدارس، والبنية التحتية المجتمعية، والمجموعات الأكثر ضعفًا، وحياة كريمة مبادرة هامة جدًا، وتم الاعتراف بها فى منصة الأمم المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، خاصة أنها ستدعم 58 مليون مواطن، وهم الأكثر ضعفًا، لافتة إلى أنه جرى إدراج مبادرة حياة كريمة بمنصاتها للتنمية المستدامة.

واعتبر النائب حسن المير تصريحات من "إلينا" بانها شهادة رفيعة المستوى من منظمة الامم المتحدة بما يتم على ارض مصر من انجازات ومبادرات رئاسية ومشروعات قومية عملاقة انجزتها مصر بقيادة الرئيس السيسى فى توقيتات زمنية غير مسبوقة عالمياً معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الناجحة والواعدة خلال السنوات القليلة القادمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حياة كريمة الرئيس السيسي سد النهضة الريف المصري مجلس النواب

ترشيحاتنا

السيسي يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.. صور

سكوتر ينهي حياة عالم روسي بطريقة مأساوية| تفاصيل

وزير الأوقاف: مشروع حياة كريمة من حقوق الفقراء على الأغنياء.. فيديو

اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم اتفاقيات السلام

أول تحرك برلماني بشأن الاستعداد لـ الموجة الرابعة من كورونا في مصر

قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.. اختفاء رباع أوغندي في اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوى العاملة: 5 أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة الأضحي وثورة يوليو

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

هجوم إثيوبي.. بيان هام من الجيش السوداني

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد (فيديوجداف)

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ