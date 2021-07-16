حسن المير: السيسي أزال قلق المصريين بشأن سد النهضة

أكد حسن المير عضو مجلس النواب، أهمية جميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال المؤتمر الاول للمبادرة التاريخية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى بعث برسالة واضحة وحاسمة بشأن ملف سد النهضة وأزال قلق جميع المصريين تجاه هذا الملف .

وقال " المير " فى بيان أصدره اليوم، إن مبادرة حياة كريمة ناجحة وحققت جميع أهدافها فى توفير حياة كريمة للمواطنين الذين يقطنون فى القرى والريف المصرى، وأن هذه المبادرة أصبحت حديث العالم كله، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك شهادة الأمم المتحدة التى جاءت فى تصريحات إلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة في مصر، التى أكدت فيها نجاح مصر فى إدراج 3 مبادرات تنموية على منصات المنظمات وأنه توجد شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية، تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على العدالة الاجتماعية والتعليم، وبرنامج تكافل وكرامة الذي يدعم الفئات الأكثر ضعفًا، كما نعمل على قضية اللاجئين والمهاجرين، بالإضافة للموارد البيئية وحسن استغلالها، وأن مصر لديها طموحا كبيرا فى هذا الصدد.

وثمن النائب حسن المير وصف المسئولة الاممية لمبادرة حياة كريمة بأنها مبادرة رائعة، وتركز على المناطق الريفية فى مصر، وانتشال المواطنين من الفقر، وهي مبادرة واسعة جدًا، وتدعم كل أهداف التنمية المستدامة، وهذا الأمر هام جداً كما نتحدث عن الدعم المرن، من خلال دعم الشمول التعليمي، والوظائف والمدارس، والبنية التحتية المجتمعية، والمجموعات الأكثر ضعفًا، وحياة كريمة مبادرة هامة جدًا، وتم الاعتراف بها فى منصة الأمم المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، خاصة أنها ستدعم 58 مليون مواطن، وهم الأكثر ضعفًا، لافتة إلى أنه جرى إدراج مبادرة حياة كريمة بمنصاتها للتنمية المستدامة.

واعتبر النائب حسن المير تصريحات من "إلينا" بانها شهادة رفيعة المستوى من منظمة الامم المتحدة بما يتم على ارض مصر من انجازات ومبادرات رئاسية ومشروعات قومية عملاقة انجزتها مصر بقيادة الرئيس السيسى فى توقيتات زمنية غير مسبوقة عالمياً معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الناجحة والواعدة خلال السنوات القليلة القادمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.