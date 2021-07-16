نشرة أخبار العالم : الجيش السودان يتحرك ضد إثيوبيا.. قتلى ومفقودون بـ أوروبا.. حمى الخنازير الأفريقية تظهر بهذه الدولة.. السعودية تستعد لاستقبال الحجيج

استعدادا لاستقبال الحجيج.. وقف تصاريح الصلاة في المسجد الحرام

هجوم إثيوبي.. بيان هام من الجيش السوداني

غضب الطبيعة.. قتلى ومفقودون في فيضانات تجرف مناطق بألمانيا وغرب أوروبا

ألمانيا تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة وتصدر ذلك:

استعدادا لاستقبال الحجيج.. وقف تصاريح الصلاة في المسجد الحرام

استعدادا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام، أعلنت وزارة الحج والعمرة وقف إصدار التصاريح الخاصة بأداء الصلوات في المسجد الحرام بدءًا من اليوم الجمعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ فإن هذا القرار الصادر جاء فى إطار الاستعدادا لاستقبال الحجيج وتجهيز المسجد الحرام والمطاف والمسعى لموسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ.

وسيعود إصدار التصاريح بدءاً من يوم السبت الموافق ١٤ من شهر ذي الحجة.

لم تتوقف إجراءات استعداد السعودية لاستقبال حجاج بيت الله عند هذا الحد بل قامت اتخذت وزارة الصحة فى السعودية خمسة إرشادات مهمة لضيوف الرحمن لتلافي النزلات المعوية خلال أداء مناسك الحج، تتضمن النظافة والتأكد من نقاء المياه وعدم الشراء من الباعة المتجولين.

وتضمنت تلك الإرشادات ضرورة الحرص على النظافة، وغسل اليدين بالماء والصابون، قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة، فضلا عن عدم ترك الطعام مكشوفا في الهواء الطلق؛ لأنه يكون عرضة للغبار والذباب والهواء، الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، و أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستعمال، و عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.

من جانبه أكد اللواء محمد البسامى قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، أنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، وتمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية.

فيما تستعد وكالة الشئون التوجيهية والإرشادية بتكثيف جهودها من خلال الإدارات العامة التابعة لها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وبحزمة من البرامج في مختلف المجالات التوجيهية والإرشادية.

وقال محمد البيجاوي، وكيل وزارة الحج والعمرة بالسعودية، إن 60 ألف حاج يؤدون شعيرة الحج لهذا العام وفق خطة محددة تشهد تنظيما دقيقا لكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن كل المشاركين في حج هذا العام محصنون بلقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

من جانبها أطلقت وزارة الإعلام السعودية، غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442 هـ، بهدف توحيد الجهود الإعلامية وتنسيقها بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يواكب جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتتكون غرفة العمليات الإعلامية من المركز الإعلامي الافتراضي، ومقر المؤتمرات الصحفية الذي يقدم الإيجاز اليومي لموسم الحج، وتضم كلًّا من فريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي.

ويعمل في المركز عدد من الكوادر الوطنية السعودية المؤهلة يمثلون جميع التخصصات الإعلامية والممارسات المهنية، وأنشأ منصة إلكترونية داخل غرفة العمليات؛ لتقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية، المتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه.

ويقوم المركز برفع المواد الإخبارية والصور و"الفيديوهات" بجودتها الأصلية على المنصة الإلكترونية؛ لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة عالية.

وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد أطلقت أعمال المركز بتطوير هوية الحج "بسلام آمنين" بشكل يعكس اهتمام المملكة بسلامة الحجاج وأمنهم، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم في مواجهة فيروس كورونا، وأعدت دليلًا إرشاديًّا يتضمن المعلومات الخاصة باستخدام الهوية التي تمكّن جميع الأجهزة والجهات من الاستفادة منها.

هجوم إثيوبي.. بيان هام من الجيش السوداني



تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات إثيوبية أمس الخميس على منطقة جبل طيارة شمال شرق معسكر الأنفال، بمحلية القلابات الشرقية بولاية القضارف شرقي السودان بحسب وسائل إعلام سودانية.

وبدأ الجيش السوداني فرض سيطرته على غالب أراضي الفشقة التي استولت عليها مليشيات إثيوبية منذ عام 1994 بتطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور.

وتصدت القوات المسلحة السودانية وقوات الاحتياطي بالفرقة الثانية مشاة للقوات الاثيوبية التي نفذت الهجوم على بعد كيلومترين من منطقة شرق سندي لإسناد المزارعين الإثيوبين بالفشقة الصغرى لفلاحة الأراضي السودانية.

وقالت مصادر عليمة لـ"سودان تربيون" إن القوات السودانية دحرت القوات المهاجمة وكبدتها خسائر فادحة لتفر هاربة إلى داخل الأراضي الإثيوبية.

وكشفت ذات المصادر أن القوات الإثيوبية تفاجأت باستعداد الجيش السوداني وتمركزه.

وأشارت إلى أن عددا من المزارعين الأمهرا ما زالت لديهم أطماع ونوايا لزراعة الأراضي السودانية بدعم من القوات الإثيوبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال المدير التنفيذي لمحلية باسندة الحدودية بولاية القضارف مأمون الضو عبد الرحيم إن مليشيات إثيوبية توغلت مجددا في أراضي سودانية استعادها الجيش لإسناد كبار المزارعين الأثيوبيين في مناطق أم دبلو وحسكنيت بالقرب من خور سنط وجبل أبو دنقل.

ومنذ نوفمبر الماضي يقود الجيش السوداني حملات لإعادة أراضي استغلتها مليشيات اثيوبية في الزراعة لعقود بعد طرد أصحابها من المزارعين السودانيين بقوة السلاح.

وأدت هذه العمليات الى توتر ملحوظ في علاقات السودان وإثيوبيا التي ترفض تحركات القوات السودانية على الحدود وتعدها اعتداء على مواطنيها بينما تقول الخرطوم إن القوات السودانية تعيد الانتشار داخل حدودها كحق مكفول.

غضب الطبيعة.. قتلى ومفقودون في فيضانات تجرف مناطق بألمانيا وغرب أوروبا



أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات التي جرفت مناطق في ألمانيا وغرب أوروبا بلغت 108 قتلى بينهم 93 شخصا في ألمانيا.

وذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا (إيه.آر.دي) أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا زادت لما لا يقل عن 90 شخصا في حصيلة لا زالت مرشحة للارتفاع خاصة وأن العشرات لا زالوا في عداد المفقودين، كما في منطقة نوينار آرفايلر على سبيل المثال، وفقًا لقناة “دويتشه فيله” الألمانية.

وقالت الشرطة إن أكثر من ألف شخص مفقودون. كما أحصت الشرطة في بلدة شولد في جنوب بون ما بين 50 و60 مفقودا، إثر انهيار ستة منازل.

واجتاحت العواصف دول أخرى كبلجيكا وهولندا ولوكسومبورج، إلا أن ألمانيا كانت أكثر المتضررين، مما وصفت "مأساة" اعتبرت أنها من مظاهر التغيّر المناخي.

وسُجل حتى مساء أمس الخميس "ما لا يقل عن 30" وفاة في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا الأكثر تعدادا للسكان في البلاد، والباقي في رينانيا بفالس المجاورة.

وطلب من سكان المناطق المنكوبة إرسال مقاطع فيديو وصور للشرطة من أجل المساهمة في توفير أدلة حول مكان المفقودين.

وتسببت السيول في ارتفاع مستوى الأنهار واقتلاع أشجار وتدمير طرق ومنازل.

وقطعت الكهرباء عن أكثر من 135 ألف منزل صباح الخميس. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، قررت السلطات إجلاء قرابة 500 مريض من مشتشفيات في ليفركوزن. وفي ستولبرغ قرب مدينة آخن، كان على الشرطة التعامل مع محاولات نهب متاجر.

إلى ذلك أوضح وزير الداخلية الاتحادي هورست سيهوفر لصحيفة "بيلد" أن ما وقع "مأساة" حجمها "بعيد عن أن يكون متوقعا". وأضاف "هذه الظروف المناخية القصوى هي عواقب تغير المناخ" معتبرا أن على ألمانيا "أن تكون أكثر استعدادا" لهذا الامر.

كما خيّمت الأحداث على الزيارة الوداعية التي قامت بها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الخميس إلى البيت الأبيض. وإثر لقائها بايدن عبّرت أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض عن "تأثّرها الشديد" قائلة: "تأثّرتُ بشدّة بمعاناة المتضرّرين"، معربة عن "الخشية من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة إلا في الأيام المقبلة".

ووصفت ميركل ما شهدته ألمانيا الخميس بـ"يوم خوف، يوم قلق، يوم يأس". من جهته قدّم بايدن "أحرّ التعازي" لضيفته.

ألمانيا تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية



أعلنت الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في ألمانيا، اكتشاف حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في خنازير محلية لأول مرة بولاية براندنبورج.

وأكد معهد فريدريش لوفلر (إف إل أي) أنه تم حتى الآن اكتشاف حمى الخنازير الأفريقية فقط في الخنازير البرية بألمانيا.

وجاءت الخنازير التي ظهرت نتيجة فحصها إيجابية من مزرعة عضوية بمنطقة سبري-نايس ومزرعة صغيرة في منطقة ميركيتش- أودرلاند بالقرب من الحدود البولندية في مناطق متأثرة بالفعل من حمى الخنازير الأفريقية في الخنازير البرية.

وسيجري إنشاء مناطق حماية ومراقبة حول المزارع المتضررة.

ومرض حمى الخنازير الأفريقية ليس خطيرا على البشر ولا يمكن أن ينتقل إليهم من خلال تناول لحم الخنزير أو الاتصال بالحيوانات.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية عدوى فيروسية شديدة تصيب فقط الخنازير - البرية والداجنة - وعادة ما تتسبب في نفوقها.

وتعتبر أفريقيا موطنا لمرض حمى الخنازير لكنه انتشر إلى أجزاء من آسيا وأوروبا في السنوات الأخيرة.

وفرضت دول من بينها اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة حظرا على واردات لحم الخنزير من ألمانيا العام الماضي بعد تأكيد حالة اصابة بحمى الخنازير الأفريقية في البلاد.