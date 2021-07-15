نشرة أخبار العالم | بيان عاجل من الصحة العالمية.. الفيضانات تغرق دولاً أوروبية.. إثيوبيا تنتهك حرمة تيجراي.. خطوات جديدة بالسودان بشأن سد النهضة

*الصحة العالمية واليونيسف: وباء كورونا أحبط تلقيح الأطفال الدوري ضد أمراض خطيرة

*الفيضانات تغرق دولاً أوروبية.. أكثر من 19 قتيلاً وعشرات المفقودين في ألمانيا وبلجيكا

*إثيوبيا.. اعتقال المئات من أبناء تيجراي في أديس أبابا

*الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة ظهر اليوم

*السودان يعلن خطوة جديدة محتملة بشأن سد النهضة



شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

الصحة العالمية واليونيسف: وباء كورونا أحبط تلقيح الأطفال الدوري ضد أمراض خطيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن وباء فيروس كورونا أحبط عمليات التلقيح الدورية للأطفال ضد أمراض خطيرة، وحذرتا من "عواقب كارثية".

وذكرت المنظمتان - في بيان مشترك أوردته قناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الخميس - أن 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية ضمن الخطط لحملات التلقيح الدورية في 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، وهذا أكثر بـ 3.7 مليون مما كان في عام 2019.

من جانبها، أكدت كايت أوبراين مديرة دائرة التحصين في منظمة الصحة العالمية في مقر المنظمة بجنيف أنه "في 2021 نحن أمام احتمال حدوث كارثة مطلقة" بسبب هذا الوضع.

وأوضحت أوبراين أن السبب في الزيادة الكبيرة في أعداد الأطفال الذين تخلفوا عن تلقي لقاحاتهم في مواعيدها هو جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، إذ إنها أجبرت السلطات على تحويل مواردها وطواقهما إلى جهود مكافحة كوفيد، في حين اضطرت الجائحة العديد من خدمات الرعاية الصحية إلى إغلاق أبوابها أو تقليص ساعات عملها.

وأعربت المنظمتان عن قلقهما من أن 17 مليونا من الأطفال لم يتلقوا على الأرجح أي لقاح خلال العام، وأن التأخر في التلقيح يعرض الأطفال لخطر الإصابة بمختلف الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا.

وحذرت المنظمتان من أن موجات من الإصابات بمختلف الأمراض ستكون كارثية بالنسبة للعديد من المجتمعات ومنظمات للرعاية الصحية التي تحارب فيروس كورونا الآن، مشددتين على أهمية تفعيل تلقيح الأطفال.

الفيضانات تغرق دولا أوروبية.. أكثر من 19 قتيلا وعشرات المفقودين في ألمانيا وبلجيكا

لقي ما لا يقل عن أكثر من 19 شخصا مصرعهم في ألمانيا وبلجيكا في فيضانات عارمة، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولتان.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أعلنت السلطات في ألمانيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع قتلى العواصف والأمطار الغزيرة التي شهدتها غرب البلاد، إلى 19 شخصا، وفقدان 50 آخرين.

من جانبه، قال متحدث باسم شرطة كوبلنز: "لدينا حاليًا عدد غير واضح من الأشخاص المتواجدين الذين يحتاجون إلى الإنقاذ".

ونشر الجيش الألماني جنودا لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السبل بعد أن تسببت الأمطار في عرقلة حركة القطارات والنقل البري والنهري في أكثر مناطق ألمانيا اكتظاظا بالسكان.

وتم إعلان حالة الطوارئ في راينلاند بالاتينات، حيث لم يكن من الممكن الوصول إلى العديد من المناطق بسبب الأمطار الغزيرة.

كما أبلغت بلجيكا، عن مقتل شخصين جنوب البلاد بسبب الفيضانات العارمة التي شهدتها البلاد مع ألمانيا وفرنسا وهولندا.

وحسب موقع "يورو نيوز"، قالت السلطات في ألمانيا، إن الوضع في عدة مواقع "حرج للغاية" مع استمرار عمليات الإنقاذ، خاصة مع انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت.

وأفادت وسائل إعلام هولندية، بأن السلطات في بلدة فالكنبورج بجنوب هولندا، بالقرب من الحدود الألمانية والبلجيكية ، أخلت دار رعاية للمسنين خلال الليل وسط فيضانات حولت الشارع الرئيسي في المدينة السياحية إلى نهر.

إثيوبيا.. اعتقال المئات من أبناء تيجراي في أديس أبابا



نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن شهود عيان بأن السلطات في إثيوبيا اعتقلت خلال الأسابيع الماضية المئات من أبناء إقليم تيجراي.

وقال المحامي المنتمي إلى حزب معارض في تيجراي، تيسفاليم برهي، للوكالة إنه يملك معلومات عن اعتقال 104 على الأقل من أبناء تيجراي خلال الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا، بالإضافة إلى 5 اعتقالات في مدينة ديري داوا شرق البلاد.

وأضاف المحامي أنه تلقى المعلومات عن هذه الاعتقالات من زملاء أو أصدقاء أو أقارب للمعتقلين، مشيرا إلى أن معظم الذين طالتهم حملة الاعتقالات هم من أصحاب الفنادق والتجار وموظفي الإغاثة وعمال المياومة أو أصحاب المتاجر والنوادل.

فيما نفى المتحدث باسم الشرطة الإثيوبية، جيلان عبدي، ملاحقة أي شخص بسبب العرق، مشددا على أن الاعتقالات تطال حصرا من يشتبه فيه بارتكابه جرائم.

وتأتي هذه الاعتقالات الأخيرة على خلفية استعادة "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" سيطرتها على مركز الإقليم مدينة مقلي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن أمس الأربعاء، أن حكومته ستصد هجمات جبهة تحرير تيجراي، على المناطق القريبة من إقليم أمهرة، المتحالف مع الحكومة الإثيوبية.

ووعد آبي أحمد في بيان نشره عبر حسابه بموقع “تويتر” بـ “صد هجمات الأعداء”، بعد هجوم جديد شنته قوات إقليم تيجراي.

وأضاف: "سندافع عن أنفسنا ونصد هذه الهجمات من أعدائنا الداخليين والخارجيين بينما نعمل على تسريع الجهود الإنسانية".

الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة ظهر اليوم



تشهد سماء مكة المكرمة اليوم الخميس التعامد الثاني للشمس والأخير هذه ‏السنة على الكعبة المشرفة، وقت أذان الظهر في المسجد الحرام؛ إذ ستكون ‏الشمس على ارتفاع حوالي 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، وفقا لما ذكرته صحيفة الوئام أن الشمس ‏تتعامد على الكعبة المشرفة بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية ‏قدرها 23.5 درجة، والذي يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهريا” بين مداري ‏السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض ‏حول الشمس مرة كل سنة.‏

وأشار أبو زاهرة إلى أن كل المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من ‏‏23.5 درجة شمالاً أو جنوباً ترصد هذا الحدث مرتين في العام، ولكن في ‏أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان‎ .‎

وذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تُستخدم لمعرفة اتجاه القبلة خاصة في ‏المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية وكل المناطق ‏التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أي نوع ‏مثبتة بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الاتجاه المعاكس ‏لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة‎.

يشار إلى أن تعامد الشمس الأول حدث هذا العام في شهر مايو الماضي أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو 2022.

السودان يعلن خطوة جديدة محتملة بشأن سد النهضة



قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن السودان يدرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأضافت المهدي في حوار مع وكالة سبوتنيك "ننتظر من مجلس الأمن أن يظهر مسؤوليته ويقودنا لإبرام اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة بشأن سد النهضة".

وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن أملها في المصادقة قريبا على اتفاق إنشاء نقطة لوجيستية تابعة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن هذا الأمر يتم وفقا للقوانين السودانية وهو أمر يتطلب وقتا.

وقالت المهدي "لا يمكنني أن أحدد موعدا بعينه. نأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. نحن نلتزم بإجراءتنا... كل هذا وفقا لقوانينا وهو أمر يتطلب وقتا". ووفقا للوزيرة السودانية فإنه تم تحويل الاتفاقية إلى الحكومة السودانية للنظر فيها.

وأضافت الوزيرة: "ومن المهم للحكومة أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة السودان وشعبه ككل، كمدنيين".

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مجلس الدوما مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين روسيا وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

يذكر أن وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، قالت في وقت سابق، إنها تتوقع توقيع اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من دين مهم، مشيرة إلى أنها توافقت مع نظيرها الروسي على معاودة أنشطة اللجنة السياسية التشاورية العليا، واللجنة الاقتصادية لتفعيل العلاقات بين البلدين.