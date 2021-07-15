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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. إسرائيل تستعد لمواجهة شرسة مع حزب الله في لبنان.. وإيران ليست مستعدة لاستئناف المحادثات قبل تولى رئيسي السلطة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

خدمة جديدة للحجاج تطلقها السعودية هذا العام
تبدأ  وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس تفعيل خدمة الرد الآلي للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة بـ 8 لغات.

الصحة العالمية تحذر دول الشرق الأوسط من كارثة
أطلقت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تحذيرات من تسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"في العديد من دول الشرق الأوسط في عواقب كارثية.

تحرك سوري عاجل ضد تركيا بسبب المياه
وجه رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، 48 رسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية، داعيا فيها لشجب وإدانة جريمة الحرب التي يرتكبها النظام التركي بـ"قطع المياه عن نحو مليون مواطن سوري في الحسكة".

بيان مهم من القيادة العامة لـ الجيش الليبي

حكومة تونس تزف بشرى حول السيطرة على فيروس كورونا

رئيس مجلس السيادة السوداني يوضح طريقة التعامل في أزمة سد النهضة
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن السودان حريص على الاستقرار التام في إثيوبيا ودول المحيط الإقليمي، موضحا أن الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة هو الحوار.

الرئاسة التونسية تشكر مصر على دعمها ومساعداتها الطبية
أصدرت مؤسسة الرئاسة التونسية بيانا أشارت فيه إلي استقبال مطار تونس قرطاج الدولي، دفعة جديدة من الدعم المصري للبلاد في مواجهة جائحة كوفيد-19 متمثلّة في 3 طائرات عسكرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية وأكسجين وأدوية.

مسؤولو الدفاع المدني في العراق يتفقدون مستشفى الحسين قبل الحريق بـ 48 ساعة
كشف المدير العام للدفاع المدني في العراق اللواء كاظم سلمان بوهان تفاصيل جديدة بشأن الحريق الهائل الذي اندلع بمستشفى الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية، والذي أودى بحياة العشرات.

بعد تقديمها لمؤتمر الحج في السعودية كأول سيدة .. من هي عبير الراشد
أثارت السعودية عبير الراشد موجة احتفاء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت السلطات السعودية أنها أول سيدة تقدم مؤتمر قنوات أمن الحج.

بشروط.. أمريكا تعلن استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع إيران

230 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 16 فلسطينيا من الضفة

إعلام عبري: إسرائيل تستعد لمواجهة شرسة مع حزب الله في لبنان
كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الأربعاء، أن جيش إسرائيل يستعد لاحتمالية اندلاع مواجهة شرسة مع حزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان.

الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرات الطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية
اعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس  الأربعاء، العشرات من طلبة جامعة بيرزيت خلال وجودهم في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله في الضفة الغربية.

بشروط.. أمريكا تعلن استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع إيران
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع إيران في فيينا.

مكتب رئيس البرازيل: بولسونارو قد يحتاج إلى جراحة عاجلة
أعلن مكتب رئيس البرازيل جايير بولسونارو أنه نقل إلى ساو باولو حيث سيقرر الأطباء ما إذا كان سيحتاج للخضوع إلى جراحة عاجلة أم لا.

حكومة تونس تزف بشرى حول السيطرة على فيروس كورونا
رجحت سلطات تونس الأربعاء، السيطرة على تفشي فيروس كورونا في شهر أكتوبر من العام الجاري.

بيان مهم من القيادة العامة لـ الجيش الليبي
أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، الأربعاء، عن دعوتها لـ المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة إلى الالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

 

 

 

 

 

 

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