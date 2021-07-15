مكتب رئيس البرازيل: بولسونارو قد يحتاج إلى جراحة عاجلة

أعلن مكتب رئيس البرازيل جايير بولسونارو أنه نقل إلى ساو باولو حيث سيقرر الأطباء ما إذا كان سيحتاج للخضوع إلى جراحة عاجلة أم لا.

وأضاف مكتب رئيس البرازيل في بيان صدر الأربعاء، أن بولسونارو يعاني من انسداد في الأمعاء.

وتلقى بولسونارو طعنة في البطن أثناء تجمع سياسي في عام 2018 مما استلزم خضوعه لعدد من العمليات الجراحية منذ ذلك الحين.

وقال ابن الرئيس والسيناتور الاتحادي، فلافيو بولسونارو، إن والده يواجه صعوبة في التحدث.

وذكر في تصريحات لقناة "سي.إن.إن" أنه إذا كان والده بحاجة للخضوع للجراحة فإنها لن تكون إجراء خطيرا، وأضاف أن الأطباء أزالوا سوائل من معدة بولسونارو.

ومرض الفواق او الحازوقة عبارة عن انقباضات لا إرادية للحجاب الحاجز وهي العضلة الفاصلة بين الصدر ووالبطن وتلعب دورًا مهما في عملية التنفس.

وربط رئيس البرازيل بولسونارو هذا المرض الغامض مع أدوية يتناولها بعد خضوعه لعملية خاصة بزرع الأسنان.

وأقر بولسونارو الخميس الماضي بأنه يعاني من الحازوقة على مدى أكثر من أسبوع ما يمنعه من التحدث بشكل مفصل خلال لقاءات رسمية، وأكد هذا الأمر مجددا خلال لقاء مع أنصاره في البرازيل أول أمس الثلاثاء.