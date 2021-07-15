عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب رئيس البرازيل: بولسونارو قد يحتاج إلى جراحة عاجلة

صدى البلد

أعلن مكتب رئيس البرازيل جايير بولسونارو أنه نقل إلى ساو باولو حيث سيقرر الأطباء ما إذا كان سيحتاج للخضوع إلى جراحة عاجلة أم لا.

وأضاف مكتب رئيس البرازيل في بيان صدر الأربعاء، أن بولسونارو يعاني من انسداد في الأمعاء.

وتلقى بولسونارو طعنة في البطن أثناء تجمع سياسي في عام 2018 مما استلزم خضوعه لعدد من العمليات الجراحية منذ ذلك الحين.

وقال ابن الرئيس والسيناتور الاتحادي، فلافيو بولسونارو، إن والده يواجه صعوبة في التحدث.

زغطة لمدة 10 أيام.. الرئيس البرازيلي يدخل مستشفى عسكريا

بسبب آلام مزمنة .. نقل الرئيس البرازيلي إلى مستشفى عسكري

وذكر في تصريحات لقناة "سي.إن.إن" أنه إذا كان والده بحاجة للخضوع للجراحة فإنها لن تكون إجراء خطيرا، وأضاف أن الأطباء أزالوا سوائل من معدة بولسونارو.

ومرض الفواق او الحازوقة عبارة عن انقباضات لا إرادية للحجاب الحاجز  وهي العضلة الفاصلة بين الصدر ووالبطن وتلعب دورًا مهما في عملية التنفس.

وربط رئيس البرازيل بولسونارو هذا المرض الغامض مع أدوية يتناولها بعد خضوعه لعملية خاصة بزرع الأسنان.

وأقر بولسونارو الخميس الماضي بأنه يعاني من الحازوقة على مدى أكثر من أسبوع ما يمنعه من التحدث بشكل مفصل خلال لقاءات رسمية، وأكد هذا الأمر مجددا خلال لقاء مع أنصاره في البرازيل أول أمس الثلاثاء.

 

 

رئيس البرازيل الرئيس جايير بولسونارو جايير بولسونارو بولسونارو البرازيل

موضوعات متعلقة

زغطة لمدة 10 أيام.. الرئيس البرازيلي يدخل مستشفى عسكريا

بسبب آلام مزمنة .. نقل الرئيس البرازيلي إلى مستشفى عسكري

رئيس البرازيل يتلاعب بأرواح شعبه.. مطالب جماهيرية بإقالة بولسونارو بسبب لقاحات كورونا

بسبب سياسات كورونا .. احتجاجات في البرازيل تطالب بعزل الرئيس بولسونارو

السيطرة على حريق نشب بموتور ر..ي وامتد لأشجار النخيل بسوهاج

ترشيحاتنا

1146 شخصا لقوا حتفهم في البحر.. ارتفاع كبير في عدد ضحايا قوارب الهجرة غير الشرعية

تكبيرات وجرادل وسلم.. مشاهد من نيران حريق عقار الطالبية

بعد حصوله على جائزة من مهرجان كان.. أبرز المعلومات عن فيلم ريش والمخرج عمر الزهيري

حبس المتهم بسرقة صندوق تبرعات مسجد في حدائق حلوان

غرفة الرياض تبحث مع المركز الوطني للفعاليات تعزيز منظومة السياحة

فشل ذريع.. أخفق العلماء مجددا في حل لغز تدمير الديدان للسفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ