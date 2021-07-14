زغطة لمدة 10 أيام.. الرئيس البرازيلي يدخل مستشفى عسكريا

ينتظر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو ، هذه الايام الخضوع لعملية جراحية طارئة بعد نقله إلى مستشفى عسكري في الساعات الأولى من يوم الأربعاء عقب تعرضه لـ "زغطة" منذ 10 أيام.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، نُقل بولسونارو، البالغ من العمر 66 عاما، إلى مستشفى عسكري في العاصمة برازيليا في حوالي الساعة الرابعة صباحا، بعد أن أصابته نوبة من الزغطة التي استمرت لأكثر من 10 أيام.

وقالت الرئاسة في بيان إن اختبارات إضافية ستجرى في ساو باولو، التي تضم بعض المراكز الطبية الكبرى في البرازيل، لتحديد ما إذا كان بولسونارو بحاجة إلى جراحة طارئة.

ونُشرت صورة لبولسونارو، على سرير المستشفى، مع رجل بدا وكأنه كاهن يلامس كتفه الأيمن، على حسابات الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي جنبا إلى جنب مع الرسالة: 'إن شاء الله ، سنعود قريبًا. البرازيل لنا".

يذكر أن بولسونارو قد تعرض للطعن أثناء الحملة الانتخابية فيما قبل الانتخابات الرئاسية، كما أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من قبل.