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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك سوري عاجل ضد تركيا بسبب المياه

سوريا
سوريا

وجه رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، 48 رسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية، داعيا فيها لشجب وإدانة جريمة الحرب التي يرتكبها النظام التركي بـ"قطع المياه عن نحو مليون مواطن سوري في الحسكة".

وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء؛ دعا رئيس مجلس الشعب في رسائله، المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية للضغط على النظام التركي لوقف جرائمه وانهاء اعتدائه السافر على حقوق وحياة المواطنين السوريين وإعادة إيصال المياه بشكل فوري.

 

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وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد قالت في وقت سابق : سوريا تدين من جديد الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال التركي واستمرار نظام أردوغان باتباع سياسته اللا أخلاقية في حرب المياه عبر قطع المياه من محطة علوك للمرة الخامسة والعشرين والتي تشكل المصدر الرئيس لتأمين مياه الشرب لأكثر من مليون مواطن سوري في الحسكة

وأضافت وزارة الخارجية: إن عدم إيلاء الحكومة التركية آذاناً صاغية لنداءات المجتمع الدولي ولمعاناة سكان المحافظة الذين يواجهون العطش من جراء الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة هو سلوك إجرامي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بفعل انتهاكه كل المواثيق الدولية

وتابعت وزارة الخارجية: سوريا تطالب مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي باحترام أبسط قواعد القانون الدولي في هذا الشأن وإعادة تشغيل محطة علوك واعادة ضخ الكمية المتفق عليها ثنائياً من مياه نهر الفرات عند الحدود المشتركة وهي 500 متر مكعب بالثانية. 

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