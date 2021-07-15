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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تقديمها لمؤتمر الحج في السعودية كأول سيدة .. من هي عبير الراشد

صدى البلد

أثارت السعودية عبير الراشد موجة احتفاء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت السلطات السعودية أنها أول سيدة تقدم مؤتمر قنوات أمن الحج.

وأعرب العديد من المغردين السعوديين عن فخرهم إزاء عبير الراشد وأدائها ولغتها، ووصف آخرون تقديمها لمؤتمر أمن الحج بأنه "خطوة نوعية" و"مجال جديد للمرأة السعودية"، معتبرين أن "نجاحات المرأة السعودية تتوالى".

وظهرت عبير الراشد لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي عندما قدمت المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج لتكون أول سيدة سعودية تقدم هذا المؤتمر.

وفي البداية، ألقت عبير الراشد التي ظهرت بزيها العسكري، التحية على قيادات أمن الحج من بينهم مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج في السعودية اللواء زايد طويان، وعدد من القيادات العسكرية في وزارة الداخلية السعودية ثم وقفت على المنصة بكل ثقة لتقديم المؤتمر.

احتفاء بمكانة المرأة السعودية

وأشعل مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" السعودية رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات مشجعة وترحيب واسع من السعوديين بهذه الخطوة التي تشكل دلالة على تسارع تمكين المرأة السعودية في مختلف القطاعات، والتي أثبتت جدارتها بالعمل والإنتاج المميز.

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وعبير الراشد تعتبر إحدى منسوبات المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية وقد قالت خلال تقديمها من مركز العمليات الموحدة مرحبة بالحضور ، أنه سيتم تسليط الضوء خلال المؤتمر على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج وتسهيل أداء نسكهم ثم قدمت قيادات الحج للحديث .

وأكدت قيادات قوات أمن الحج في السعودية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، على "جاهزيتها لتحقيق أمن الحجاج وسلامتهم خلال موسم حج هذا العام، وتوفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام الحجاج ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحة والاستقرار والسلامة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، للعام الثاني على التوالي، وحددت عدد الحجاج بإجمالي 60 ألف شخص، بسبب استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا.

 

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