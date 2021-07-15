مسؤولو الدفاع المدني في العراق يتفقدون مستشفى الحسين قبل الحريق بـ 48 ساعة

كشف المدير العام للدفاع المدني في العراق اللواء كاظم سلمان بوهان تفاصيل جديدة بشأن الحريق الهائل الذي اندلع بمستشفى الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية، والذي أودى بحياة العشرات.

وقال بوهان، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، الأربعاء، أن لدى فريق الدفاع المدني في العراق كشوفات دورية ذكرت فيها جملة من السلبيات والمخالفات في جميع دوائر الدولة، منها وزارة الصحة.

كما أضاف أن فريقه يملك أيضاً كتبًا رسمية كان أخبر فيها إدارة مستشفى الحسين بمواطن الخلل، مؤكدًا أن ضابط مركز الدفاع المدني في العراق المسؤول قام بزيارة تفقدية أخرى قبل حصول الحادث بـ 48 ساعة.

وتابع أن ضابط المركز وجد خلال الزيارة أن إدارة المستشفى لم تنفذ أيًا من التعليمات، فأشار في تقريره إلى ذلك، واحتفظ بصورة من السجل.

كذلك لفت إلى أن الفريق أشعر إدارة مستشفى الحسين بكتاب رسمي خلال الشهرين الماضيين، بأن هناك تسربًا في منظومة الأكسجين المغذي للردهات وهذا خطير جدا، مؤكدًا أن الإدارة لم تتحرك ولم تبادر في معالجة تلك الثغرات.

جثث مجهولة الهوية

والأربعاء، قالت وزارة الصحة في العراق حصيلة قتلى الحريق الذي شب الاثنين بمستشفى الحسين في مدينة الناصرية بلغت 60 قتيلا، بينهم 21 جثة مجهولة الهوية.

وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت أمس عن دائرة صحة الناصرية أن عدد القتلى بلغ 92 شخصا، بينما أصدر القضاء أوامر قبض على 13 مسؤولا في مديرية صحة محافظة ذي قار على خلفية الفاجعة.

وقالت وزارة الصحة في أول حصيلة رسمية لعدد ضحايا حريق مستشفى الحسين إنه "يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث المجهولة الهوية، وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة".

مظاهرات تندد بالفساد

ولم يستبعد الدفاع المدني في ذي قار وجود جثث حتى الآن تحت أنقاض مركز العزل، فيما تظاهر مئات العراقيين من أهالي محافظة ذي قار جنوب بغداد، احتجاجا على ما وصفوه بسوء الخدمات والتقصير.

وتجمّع مئات من المحتجين في ميدان الحبوبي -ميدان الاحتجاجات- وسط الناصرية رافعين شعارات منددة بالفساد ومطالبة بمحاسبة المقصرين في القطاع الصحي بالمحافظة.

وأغلق محتجون مستشفيات ومراكز صحية خاصة في مدينة الناصرية جنوبي العراق احتجاجًا على حريق مستشفى الحسين الذي خلّف عشرات القتلى والجرحى.

ومنع المحتجون الفرق العاملة في هذه المراكز الصحية من مزاولة أعمالهم، كما رددوا هتافات تندد بسوء الخدمات الصحية، وعدم تأمين تلك المستشفيات.

وقالت الشرطة وسلطات الدفاع المدني إن تحقيقا كشف أن الحريق بدأ عندما تسبب شرر متطاير من أسلاك تالفة في انفجار خزان أكسجين في المستشفى.

واستخدمت فرق الإنقاذ رافعة ثقيلة لإزالة البقايا المتفحمة والمنصهرة من جزء من مستشفى الحسين بالمدينة مخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا، في حين كان أقارب الضحايا يتجمعون في مكان قريب.

ورغم جمع بعض الجثث لدفنها، فإنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء فحوص الحمض النووي الوراثي على رفات أكثر من 20 جثة متفحمة بشدة، للتعرف على هويات أصحابها.