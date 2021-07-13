السيسي يجري اتصالا بنظيره العراقي ويعزيه في ضحايا حريق مستشفى الحسين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن خالص تعازى مصر، حكومةً وشعباً، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع نتيجة الحريق بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار في العراق، داعياً سيادته الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن خالص تقديره للسيد الرئيس على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيراً إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.