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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق العراق .. القبض علي 11 شخصا

حريق بالعراق
حريق بالعراق

أصدر القضاء أوامر بإلقاء القبض والتحري بحق 11 شخصا من دائرة صحة ذي قار بعد الحريق الهائل الذي نشب بقسم عزل مصابي كورونا بمستشفى الإمام الحسيني.

وكانت  دائرة صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، أعلنت عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي إلى 114 ، هم 64 قتيلا و50 جريحا، حسب روسيا اليوم

من جهته، ذكر تلفزيون "السومرية" العراقية نقلا عن مصدر أمني، إن "حصيلة ضحايا مستشفى الامام الحسين في محافظة ذي قار وصلت حتى الآن الى 63 وفاة، و100 إصابة".

وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن نتائج لجنة التحقيقات الخاصة بفاجعة الناصرية ستعلن خلال أسبوع واحد.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم وفقا لما نقلته السومرية نيوز، "عزاؤنا وعظيم مواساتنا لعوائل الشهداء والجرحى بالفاجعة التي حصلت في مستشفى الإمام الحسين  ونقرأ سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح الشهداء"، مبيناً أن "ما حدث يوم أمس في مدينة الناصرية يمثل جرحاً عميقاً في ضمير العراقيين جميعاً".

العراق.. ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين إلى 114 بين قتيل وجريح

العراق.. رئيس الوزراء يحدد موعد إعلان نتائج تحقيقات حريق مستشفي الحسين

وأضاف، أن المسؤولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية، ومحاولة البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى والشكوك ومنع مضي القرار الوطني العراقي.


وأشار إلى أن حادث يوم أمس يؤشر خللاً بنيوياً في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا، مؤكداً أن الحاجة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل، وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي".

وشدد على أنه لا تسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين أياً كانت صفاتهم أو انتماءاتهم"، لافتاً بالقول "قدمنا إلى مجلس النواب الموقر مرشحنا لشغل منصب وزير الصحة بديلاً عن الوزير المستقيل، وتابع : ننتظر من الإخوة في مجلس النواب حسم هذه القضية؛ لمنع استمرار وزارة الصحة بالعمل من دون وزير لمدة طويلة".

القضاء العراقي حريق العراق مستشفى الإمام الحسين مصابي كورونا صحة ذي قار

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