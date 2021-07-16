نشرة أخبار العالم | سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان وأمريكا تحذر من كارثة سياسية.. وحمدوك يؤكد أهمية المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

لم يتفق مع عون.. الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أمس الخميس، اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان مؤكدًا أن عون أصر على موقفه، إذ طلب منه تعديلات جوهرية على الحكومة.

سعد الحريري: لحم كتافي من خير السعودية..والمملكة لا تريد للبنان إلا السلام

أكد سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المعتذر عن تشكيل الحكومة، أن فضل المملكة العربية السعودية عليه كبير حيث قال : ‏"لحم كتافي" من السعودية وأنا انسان وفي، وعائلتي في السعودية.

الحريري يطالب بتحقيق دولي بشأن مرفأ بيروت

أعلن سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، الخميس، عدم توصل القضاء اللبناني إلى أي نتيجة بشأن انفجار مرفأ بيروت، داعيا إلى إجراء تحقيق دولي.

الحريري يكشف عن تفاصيل لقائه مع الرئيس السيسي

كشف سعد الحريري الخميس، تفاصيل زيارته لمصر، ولقائه مع الرئيس السيسي، علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

بيان عاجل من أمريكا بشأن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان أمر مؤسف.

بعد اعتذار الحريري .. مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر لبنان من كارثة

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأطراف السياسية في لبنان من الانزلاق في وضع كارثي وذلك بعد إعلان سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة للرئيس ميشال عون.

لبنان على شفا كارثة بعد اعتذار الحريري .. تحذيرات دولية للساسة واحتجاجات عارمة وارتفاع جنوني للدولار

شهد لبنان خلال الساعات القليلة عاصفة سياسية عارمة بعدما أعلن سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة لرئيس لبنان ميشال عون.

بعد السيسي .. حمدوك يؤكد أهمية المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة

أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، أهمية المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة الإثيوبي مشيرًا إلى أن عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الإفريقي، بل يُعد ذلك تعظيماً للدعم الدولي للحل.

بعد الملء الثاني.. السودان يتحرك ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي الخميس، أن بلادها "تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة".

مجلس الأمن وليبيا .. تشديد دولي وعربي على ضرورة إجراء الانتخابات وطرد المرتزقة

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا مساء الخميس، إجماعًا دوليًا وعربيًا على ضرورة استكمال المسار السياسي عبر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وخروج المرتزقة والمليشيات الأجانب.

بايدن برفقة ميركل.. الرئيس الأمريكي يهاجم روسيا بسبب مشروع نورد ستريم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، إن الولايات المتحدة تقدر دعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحالف الأمريكي الأوروبي عبر حلف شمال الأطلسي "الناتو".

الإمارات.. قرارات عاجلة بشأن كورونا أبرزها تقييد حركة الجمهور

اعلنت ‏لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إطلاق برنامج التعقيم الوطني في إمارة أبوظبي ابتداءً من يوم الأثنين الموافق 19 يوليو في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

فيسبوك يزيل عشرات الحسابات المرتبطة بحملات تجسس إيرانية

أعلن موقع فيسبوك الخميس عن حذف عشرات الحسابات المرتبطة بـ جماعة إيرانية تقوم بحملات تجسس إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي.