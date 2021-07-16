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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتذار الحريري .. مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر لبنان من كارثة

صدى البلد

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأطراف السياسية في لبنان من الانزلاق في وضع كارثي وذلك بعد إعلان سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة للرئيس ميشال عون.

وقال سوليفان في بيان صحفي: "على القادة السياسيين في لبنان الإسراع بتشكيل حكومة ووقف الانزلاق الكارثي في البلاد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال فجر اليوم إن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان أمر مؤسف.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات صحفية: "اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة تطور مؤسف آخر بالنسبة للشعب اللبناني".

وتابع: "من الأهمية بمكان أن يتم تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية".

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واستطرد وزير الخارجية الأمريكي قائلاً: "على القادة في لبنان أن ينحوا جانبا خلافاتهم الحزبية وأن يشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني".

وفي وقت سابق الخميس، تخلى سعد الحريري عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة في لبنان مما يقلص أكثر من أي وقت مضى فرصا لتوافق على حكومة في أي وقت قريب للبدء بإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وكان وزير خارجية فرنسا جانإيف لو دريان، قال أمس الخميس، إن الإخفاق في تشكيل حكومة لبنانية جديدة أمر مروع، وانتقد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بأكملها.

وأضاف لوردريان للصحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك "ما فهمته هو أن رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري عرض تشكيل حكومة على الرئيس عون لذي رفضها. ومن المنطقي فحسب أن يصل رئيس الوزراء لأحكامه الخاصة".

 

 

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