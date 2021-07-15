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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحريري: مصر تسعى دائما لمصلحة لبنان ولم أناقش "الاعتذار" مع الرئيس السيسي

سعد الحريري
سعد الحريري

 قال سعد الحريري زعيم تيار المستقبل والمعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية إن مصر تسعى دائما لمصلحة لبنان، موضحا أن لقاءه أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن تأكيد الدعم للاستقرار في لبنان.


وأضاف الحريري في حوار تلفزيوني اليوم بقناة الجديد اللبنانية أن لقاءه مع الرئيس السيسي لم يتضمن نقاشا حول الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، مشددا على أن مصر داعمة دائما ولديها علاقات متميزة مع لبنان.


وأوضح الحريري أن زيارته لمصر تضمنت حديثا حول استيراد الغاز المصري عبر الأردن وسوريا ليصل إلى لبنان من أجل لتوفير الطاقة في لبنان بنسبة بين 50 و60 %، مؤكدا أن مباحثاته في هذا الشأن لتستفيد منها الحكومة المقبلة أيا كان اسم رئيسها.


وردا على سؤال حول علاقته بالمملكة العربية السعودية، قال الحريري إن السعودية أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير له كما كل دول الخليج.


وحول اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية المكلف بها، أكد الحريري أنه التقى برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أكثر من 20 لقاء للتباحث بشأن تشكيل الحكومة منذ تكليفه بها في 22 أكتوبر الماضي، وعلى مدى قرابة 9 أشهر لم يبد عون تعاونا – على حد قوله، معتبرا أن هناك رغبة من رئاسة الجمهورية بعدم التعاون معه ولا يريد منح الثقة ويتمسك بالثلث المعطل.


وأضاف أنه كان يرغب في الاعتذار منذ فترة طويلة لكي لا يكون جزءا من تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، مفسحا المجال أمام اختيار اسم جديد ليتولى هذه المهمة، مؤكدا أن هناك رغبة بعدم مساعدته على تشكيل الحكومة مستشهدا على صحة حديثه بقيام الرئيس اللبناني بإرسال رسالة الى مجلس النواب لسحب التكليف منه في سابقة لم تحدث من قبل – على حد وصفه.


وحول تسمية رئيس جديد للحكومة، أكد الحريري أن الاستشارات النيابية الملزمة هي التي سيسفر عنها تكليف رئيس حكومة جديد مؤكدا أنه لم يحسم أمره ونواب تيار المستقبل في المشاركة في هذه الاستشارات النيابية المقبلة، موضحا أنه من غير المستبعد ألا يشارك فيها.
 

الحريري سعد الحريرى زعيم تيار المستقبل الحكومة اللبنانية مصر لبنان

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