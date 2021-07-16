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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان على شفا كارثة

لبنان على شفا كارثة بعد اعتذار الحريري .. تحذيرات دولية للساسة واحتجاجات عارمة وارتفاع جنوني للدولار

صدى البلد

شهد لبنان خلال الساعات القليلة عاصفة سياسية عارمة بعدما أعلن سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة لرئيس لبنان ميشال عون.

وتخلى سعد الحريري عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة في لبنان مما يقلص أكثر من أي وقت مضى فرصا لتوافق على حكومة في أي وقت قريب للبدء بإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وسرعان ما أثار إعلان الحريري عاصفة انتقادات وتحذيرات دوليها، كان في مقدمها تصريحات وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، الذي قال إن لإخفاق في تشكيل حكومة لبنانية جديدة أمر مروع، وانتقد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بأكملها.

وأضاف لوردريان للصحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك "ما فهمته هو أن رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري عرض تشكيل حكومة على الرئيس عون لذي رفضها. ومن المنطقي فحسب أن يصل رئيس الوزراء لأحكامه الخاصة".

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بدورها، أبدت الأمم المتحدة أسفها لاعتذار الحريري، وقالت متحدثة باسم المنظمة "نأسف لعدم تمكن المسؤولين في لبنان من الاتفاق على تأليف حكومة جديدة. نكرر دعوتنا القادة السياسيين للبلاد إلى التفاهم سريعا على تشكيل حكومة جديدة تستطيع مواجهة التحديات الكثيرة في البلد".

وفي أول تعليق أمريكي على اعتذار الحريري قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة تطور مؤسف آخر بالنسبة للشعب اللبناني، مضيفًا: "من الأهمية بمكان أن يتم تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، وعلى القادة في لبنان أن ينحوا جانبا خلافاتهم الحزبية وأن يشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني".

من جانبه حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأطراف السياسية في لبنان من الانزلاق في وضع كارثي، قائلاً: "على القادة السياسيين في لبنان الإسراع بتشكيل حكومة ووقف الانزلاق الكارثي في البلاد".

احتجاجات عارمة

وعقب إعلان الحريري اعتذاره اندلعت احتجاجات واسعة في معظم المناطق اللبنانية امتدت من طرابلس شمالي البلاد إلى شوارع بيروت، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين ودورية للجيش اللبناني في محيط جامعة بيروت العربية حاولت تفريق التظاهرة الغاضبة، ورد المتظاهرون الغاضبون برشق دورية الجيش بالحجارة، ورد أفراد الدورية بإطلاق النار في الهواء، وقامت آليات مساندة بالرد بإطلاق الرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابات طفيفة تم نقلها بسيارات الإسعاف الى المستشفى المقاصد القريب من منطقة التظاهرات.

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واستقدم الجيش اللبناني جرافة عملت على إعادة فتح طريق المطار قرب المدينة الرياضية، بعدما نفذ عملية انتشار على مداخل منطقة الطريق الجديدة – جسر الكولا، ونشر عناصره على سطوح الأبنية المحيطة بمنطقة التوتر.

ارتفاع جنوني للدولار

وقالت وسائل إعلام محلية في لبنان إن ن الدولار الأمريكي عاد ليرتفع "بشكل جنوني" عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان، متخطيا عتبة العشرين ألف ليرة، حيث تراوح سعر الدولار  بين مبيع وشراء، تراوح بين الـ19900 و20000 ليرة في السوق الموازية بعد اعتذار الحريري بعدما كان سجل صباح الخميس سعرا بحدود 19200 ليرة.

الحريري يلوم عون وحزب الله

وخلال مقابلة على قناة "الجديد" اللبنانية، قال سعد الحريري إن اعتذاره عن تشكيل الحكومة كان بمثابة "تضحية"، موجهًا انتقادات إلى الرئيس ميشال عون وحزب الله.

ورفض الحريري الحديث عن وقوف السعودية وراء تعثر تشكيل الحكومة، وقال: "المشكلة أن ميشال عون متحالف مع حزب الله، وميشال عون مرتاح على حاله، هذه هي المشكلة، واللي ما يشوفها يكون أعمي".

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وذكر الحريري أنه ما حدث في السعودية في نوفمبر 2017 لم يكن "اعتقالا"، وأضاف: "لا، وأنا إنسان وفي وعائلتي هناك ولحم كتافي من السعودية التي لم تقدم إلى لبنان سلاحا ولم تقم بـ7 آيار، السعودية أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير للبنان كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله".

وأضاف: "إذا كان فريق 8 آذار حريصا فعلا على السعودية ليتوقفوا عن شتمها وتصدير الكبتاغون والتدخل بالشؤون العربية واليمن، ولا يجوز قولهم إن هناك مشكلة بين السعودية والحريري".


 

 

 

 

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