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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتذار الحريري.. أول تعليق من الرئاسة اللبنانية

لبنان
لبنان

أصدر مكتب الاعلام في الرئاسة اللبنانية  بياناً للتعليق علي اعتذار سعد الحريري عن رئاسة الحكومة جاء فيه: "رئيس الجمهورية ميشال عون عرض على الرئيس المكلّف سعد الحريري خلال لقاء اليوم الخميس، ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالباً البحث في اجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وذكر البيان قائلا : "الرئيس المكلّف لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل من اي نوع كان مقترحاً على الرئيس عون أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة.

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لم يتفق مع عون.. الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان

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لبنان.. الحريري يلتقي الرئيس عون لبحث أزمة تشكيل الحكومة

وأضاف البيان :  وعليه سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلناً اعتذاره".

وختم البيان قائلا:  “الرئيس عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً إلا أن الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالاسماء المرتبطة بها أو الاخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة من المجلس النيابي وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء”.

لبنان سعد الحريرى رئيس الجمهورية ميشال عون أزمة تشكيل الحكومة تشكيل حكومة لبنان

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