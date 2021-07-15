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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وفرنسا تبحثان أزمة لبنان والاتفاق النووي الإيراني

أمريكا وفرنسا
أمريكا وفرنسا

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، قادة لبنان بضرورة تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات للخروج من الأزمة الخانقة في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات عقب تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، رسالة مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تطالبان فيه بضرورة تشكيل حكومة جديدة.

وحسب "العربية"، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، جهود العودة للاتفاق النووي الإيراني.

وسلمت السفيرتان الأمريكية والفرنسية، اليوم الخميس، الرئيس عون رسالة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وضرورة تشكيل حكومة جديدة.

 أزمة سياسية طاحنة

ولا يزال لبنان يعاني من أزمة سياسية طاحنة، بسبب عدم اتفاق الاطراف اللبنانية على تشكيل حكومة جديدة منذ تقديم حكومة حسان دياب استقالتها على خلفية انفجار مرفأ، وإعطاء سعد الحريري فرصة تشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ ذلك، باءت محاولات تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بالفشل مما أحدث فراغا في صناعة القرار اللبناني متسببا في العديد من الأزمات والمشاكل في القطاعات الاقتصادية والصحية.

ولا يزال لبنان يواجه أزمة اقتصادية، تعد هي الأسوأ منذ خمسينيات القرن التاسع العشر كما وصفها صندوق النقد الدولي.

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