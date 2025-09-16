هروب 4 قاصرات من رحلة ترفيهية نظمتها دارا رعاية بالشيخ زايد

حرر دارا رعاية محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد بهروب 4 قاصرات من داخل حديقة زد بارك، أثناء مشاركتهن في رحلة ترفيهية نظمتها الداران بعين شمس والعجوزة.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتيات الهاربات من بين 29 فتاة تابعات لدار رعاية بعين شمس وأخرى بالعجوزة، حيث استغللن وجودهن داخل الحديقة وغافلن المشرفات قبل أن يفررن خارجها.

وحررت مشرفة دار عين شمس محضرا بالواقعة، كما حررت مشرفة دار العجوزة محضرًا مماثلًا لإثبات هروب الفتيات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود الأمنية لإعادتهن.