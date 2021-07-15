فيسبوك يزيل عشرات الحسابات المرتبطة بحملات تجسس إيرانية

أعلن موقع فيسبوك اليوم الخميس عن حذف عشرات الحسابات المرتبطة بـ جماعة إيرانية تقوم بحملات تجسس إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع فيسبوك في بيان صحفي اليوم : "نحن نشارك الإجراءات التي اتخذناها ضد مجموعة من المتسللين في إيران لتعطيل قدرتهم على استخدام بنيتهم ​​التحتية لإساءة استخدام نظامنا الأساسي، وتوزيع البرامج الضارة وإجراء عمليات تجسس عبر الإنترنت، تستهدف في المقام الأول الولايات المتحدة”.

وفقًا للبيان، كانت المجموعة، المعروفة باسم “تروتويزشل” متورطة في الاحتيال وسرقة بيانات الاعتماد، واستخدام أدوات البرمجيات الخبيثة وتطوير البرمجيات الخبيثة.

وأضاف فيسبوك “لتعطيل هذه العملية، حظرنا مشاركة المجالات الخبيثة على منصتنا، وأزلنا حسابات المجموعة وأبلغنا الأشخاص الذين نعتقد أنهم استهدفوا من قبل هذا الفاعل”.

وتم الإبلاغ سابقًا عن أن هذه المجموعة تركز بشكل أساسي على صناعة تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، لكن فيسبوك تدعي أنها وجدت أنها تستهدف الأفراد والشركات في صناعات الدفاع والطيران في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل في المملكة المتحدة وأوروبا.