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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك وجوجل وتويتر في طريقها للرحيل من هونج كونج.. تفاصيل

فيسبوك وجوجل و تويتر
فيسبوك وجوجل و تويتر في طريقها للرحيل من هونج كونج

كشفت تقارير أن كبرى شركات التكنولوجيا وعلى رأسها فيسبوك وجوجل و تويتر في طريقها للانسحاب من هونج كونج، وذلك بسبب مشروع قانون مقترح سيحد من جمع البيانات الشخصية واتخاذ إجراءات صارمة ضد بروتوكول للبيانات على الإنترنت يسمى doxxing . 


وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن شركات فيسبوك وجوجل تويتر مع شركات تكنولوجيا أخرى قد هددت بالرحيل من هونج كونج، حيث اعترضت الشركات على مشروع قانون ضد بروتوكولdoxxing  حيث سيحد من حرية تداول البيانات والمعلومات عن الأفراد او المنظمات ضمن إجراءات جديدة تتخذها الحكومة لحجب هذه البيانات عن جميع المستخدمين. 

 

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ويوفر بروتوكول doxxing الكشف العلني عن المعلومات الشخصية عن أى فرد أو منظمة وتوفير المعلومات عبر البحث على الإنترنت، والبحث في قواعد البيانات المتاحة للجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي. 


وفي رسالة إلى مفوض الخصوصية للبيانات الشخصية في هونغ كونغ أرسلت كبرى شركات تكنولوجيا ضمن تحالف آسيا للإنترنت AIC طرحها احتمال الانسحاب من البلاد بسبب منع مشاركة البيانات. 


ويقترح مشروع القانون أن "أي هيئة تقدم خدمات في البلاد  يمكن أن تتلقى إشعارًا يطلب منها تصحيح محتوى معين على  doxxing"،  كما يقترح القانون أن يكون مفوض الخصوصية قادرًا على مقاضاة حالات الإخفاق في الامتثال لتلك الطلبات.

 

وتبرر حكومة هونج كونج أن بروتوكول doxxing خطير للغاية حيث أنه في عام 2019 عندما اجتاحت المظاهرات البلاد كان من السهل على المتظاهرين البحث عن المعلومات الشخصية للضباط وأسرهم ومعرفة بيانات السكن وصورهم الشخصية، مما أدى إلى وقع جرائم بحق هؤلاء الضباط.

 

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