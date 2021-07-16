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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات إزالة التعديات

إزالة 6 حالات تعد بالمحمودية ودمنهور

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب. 

إزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في البحيرة

وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية و دمنهور، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 1053 م2 عبارة عن:

- إزالة 4 حالات تعد بمساحة 793 م بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية لعمل سمل خرسانى و مباني بالطوب الأحمر.

-  إزالة حالتي تعد بالمهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 260 م٢  بقري إفلاقه و سنهور بدمنهور عبارة عن ردم حفر قواعد وسملات.

إزالة 6 حالات تعد 

نفذت الوحدات المحلية لمراكز( دمنهور  - بدر - حوش عيسى)، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 1240 م2 عبارة عن الآتي:-

-  إزالة  4 حالات تعد بمساحة 1050 م٢ بقري الابعاديه و نديبة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الابيض و شده خشبيه وسملات خرسانيه و ردم قواعد في المهد.

- فك شدة خشبية بدون ترخيص ممهدة لصب سقف دور أول علوى بمساحة 100 م٢  على أرض زراعية بنطاق وحدة النجاح ببدر.

- إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 90 مترا بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض .
 

البحيرة محافظ البحيرة اخبار المحافظات الأراضى الزراعية إزالة التعديات املاك الدولة

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