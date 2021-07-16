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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشاعر الصيف الملونة.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بفستان جذاب

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصورة والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.


وظهرت رانيا يوسف فى الصور من احدي المدن الساحلية خلال قضاء عطلتها الصيفية بفستان جريء وجذاب، وعلقت: "مشاعر الصيف الملونة" مما نال إعجاب متابعيها.
 

رانيا يوسف تروج للحرامى


روجت رانيا يوسف، لمسلسل الحرامى الجزء الثانى، من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


ونشرت رانيا يوسف البوستر الأول للمسلسل وعلقت قائلة: “مسلسل الحرامي ٢ ... قريبآ”.


كشفت منصة  vip عن موعد طرح الموسم الثانى من مسلسل الحرامى ، حيث من المقرر ان يتم إطلاق الحلقات الجديدة بدءا من شهر أغسطس المقبل . 


وتولى المُخرج أحمد الجندي إخراج الجزء الثاني من مسلسل الحرامى  للمسلسل بدلًا من المُخرج محمد سلامة، الذي كان مُنشغلًا بتصوير مسلسل “موسى”، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

 

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل الحرامى، حول الفنان أحمد داش الذي حاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه تم الإيقاع به، وتعلق بابنتهما رنا رئيس، ووقع في حبها، وذلك خلال 10 حلقات فقط عبر منصة “شاهد”.

 

وشارك في تمثيل الجزء الأول من “الحرامى” كل من أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

 

الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة فستان تستعرض رشاقتها اطلالة

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