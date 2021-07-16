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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا تحتاج إلا الدعاء.. زوج انتصار الشراح يكشف تطورات حالتها الصحية بعد سفرها إلى لندن

انتصار الشراح
انتصار الشراح

كشف زوج الفنانة انتصار الشراح، عن تطورات حالتها الصحية بعد وصولها إلى لندن لتلقى العلاج هناك. 

وعلق زوج الفنانة انتصار الشراح قائلاً: "الحمد لله الحالة الصحية لزوجتي"أم سالم "  طيبة بعدما باشر أطباء المستشفى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والحمد لله “ بشرونا”  ان امورها تمام وما تحتاج إلا دعاء اهل الكويت لتعود للديرة وهي بصحة وعافية بإذنه تعالي، وكل الشكر لجمهورها الذين يدعون لها منذ وعكتها الصحية". 

 

وكانت قد سافرت الفنانة انتصار الشراح، إلى العاصمة البريطانية “ لندن ” ، لتلقى العلاج فى الخارج بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها ومن المرجح أن تستمر فترة علاج انتصار الشراح  لمدة لا تقل عن 6 أشهر نظراً لدقة وضعها الصحي وحاجتها إلى العديد من الفحوصات وغسيل الكلى.

 

وتعاني الفنانة انتصار الشراح ، من أزمة صحية حادة بعدما خضعت لعملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت.

 

وأكد زوج الفنانة انتصار الشراح، مازن التميمي أن وكيل وزارة الإعلام الكويتية تواصل معه، وبحثا تطورات حالتها الصحية وإمكانية نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال علاجها.

 

وقال" التميمي" زوج الفنان انتصار الشراح أن زوجته كانت  طريحة الفراش منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن حالتها سيئة.


وتابع أنه حاول الحصول على الموافقة اللازمة حتى تسافر زوجته لاستكمال العلاج في الولايات المتحدة الأميركية، منذ شهرين، مضيفاً: "المستشفى الأميركي المعني وافق، لكن المكتب الصحفي رفض سفر إنتصار الشراح دون إبداء أسباب".

 

مشوار انتصار الشراح الفنى : 
 

انتصار الشراح هى ممثلة كويتية، بدأت مشوارها عن طريق الفرق الغنائية بنهاية سبعنيات القرن العشرين، وكان دوراً كبيراً لصلة قرابتها بالفنانة مريم الغضبان.

 

بدأت التمثيل انتصار الشراح  عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل (خرج ولم يعد)، بعدها إنضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وكان ثاني أعمالها مسرحية (باي باي لندن).

 

شاركت انتصار الشراح  بعدها في عشرات الأعمال. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1985. إرتدت الحجاب عام 2002.

 

انتصار الشراح رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلًا، و14 برنامجًا كوميديًا مع شريكها الفنان داود حسين.

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