حبس شخص يتاجر فى المخدرات بالمقطم

قررت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بهدف الاتجار فيها بمنطقة المقطم.

وامرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال الأمن فى ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة تاجر مخدرات بالقاهرة بقصد الاتجار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية" حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة "ملكه" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

