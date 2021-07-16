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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائد فريق كايزر تشيفز السابق: محمد شريف يذكرني بالخطيب.. الأهلي محظوظ بموسيماني.. ولا يجب الدفاع أمام بطل أفريقيا ( حوار)

ويليام شينجوي حارس
ويليام شينجوي حارس مرمى كايزر تشيفز السابق

التوقع بنتيجة نهائي أبطال أفريقيا أمر صعب

نصحت اللاعبين بالحفاظ على الاستحواذ بأرض الملعب 

كايزر تشيفز يخسر الكرة بسهولة ولا أعتقد أنهم سيكونون محظوظين أمام الأهلي

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق لقبه القاري العاشر والمحافظة عليه بعدما تُوج به العام الماضي على حساب الزمالك، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام كايزر تشيفز الطموح، الذي يخوضه نهائي  البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

“صدى البلد” حاور ويليام شينجوي، حارس مرمى فريق كايزر تشيفز ومنتخب جنوب إفريقيا وقائده السابق وأحد أساطيره، للحديث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ما شعورك بخوض فريقك  لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟

كايزر تشيفز فريق كبير في جنوب إفريقيا، لعبت لهم في التسعينيات من القرن الماضي، هو فريق مُعتاد على أن يكون ضمن الكبار كما هم الآن، أنا سعيد لهم بالوصول لنهائي تلك البطولة وهم استحقوا الوصول لتلك المباراة لأنه أحد الفرق الكبيرة في أفريقيا

ما توقعاتك للمباراة؟

نعلم أن الأهلي فريق كبير في القارة الأفريقية.. فريق القرن، لديهم الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال أفريقيا، المباراة ستجمع 2 من أقوى الفرق الأفريقية، والتوقع بالنتيجة أمر صعب.

ما نصيحتك للاعبي كايزر تشيفز في المباراة النهائية؟

هناك شيء واحد يمكن لكايزر تشيفز فعله، المحاولة بقدر استطاعتهم الحفاظ على الاستحواذ على الكرة.. أعتقد أن المشكلة الحالية لديهم أنهم لا يستطيعون الاستحواذ على الكرة بشكل كاف، هُم يبعدون الكرة، وإذا كنت تلعب أمام فريق بجودة الأهلي وطريقة لعبه، فسيكون عدم القدرة على الاستحواذ على الكرة مشكلة كبيرة لك.. نعم يمكنك الدفاع وكان كايزر تشيفز محظوظ للغاية في مبارياته الماضية.. كان يدافع طوال الـ 90 دقيقة، وكان ذلك غير معتادًا، أن تدافع طوال تلك الفترة.

أعتقد أن تلك ليست الطريقة الصحيحة، أعتقد أنهم بحاجة للعب بطريقتهم الخاص، وليس فقط انتظار اللعب بحسب التغيرات في المباراة، هم لا يمكنهم الحفاظ على الكرة بشكل كاف، يتراجعون تحت الضغط، لكن هنا في جنوب إفريقيا، نشجع كايزر تشيفز، وسيكون إنجازًا تاريخيًا إذا فازوا على الأهلي، وعلى مدرب كبيتسو موسيماني.

ما نقاط الضعف بالنسبة لـ كايزر تشيفز من وجهة نظرك؟

كايزر تشيفز يخسر الكرة بسهولة لا أعتقد أنهم سيكونوا محظوظين أمام الأهلي في طريقة دفاعهم أمام المرمى، وذلك أكبر مخاوفي، لكن لعبة كرة القدم هي لعبة ممتعة ومثيرة، لأنه حتى يمكن للفرق الضعيفة أن تهزم الأقوى.

وما نقاط القوة؟

نوركوفيتش خطير جدًا، لا يحتاج للكثير من الفرص للتسجيل، أيضًا مانياما وخاما بيليات خطيرين للغاية، وكاسترو ، وكذلك الفريق مميز جدًا في الدفاع ولذلك السبب هم لا يتلقون الكثير من الأهداف، ولكن إذا بقيت تدافع، فأن أي شيء من الممكن أن يحدث.

من أخطر لاعب في الأهلي؟

أما عن الأهلي، فأفضل وأخطر لاعبيه، والذي يسجل الكثير من الأهداف مؤخرًا، هو محمد شريف يذكرني بمحمود الخطيب وهو أسطورة الكرة الأفريقية.. مصر عامًا والأهلي خاصةً لديه العديد من اللاعبين الرائعين.

بيتسو موسيماني مدرب جنوب إفريقي يواصل النجاح مع الأهلي.. ما تقييمك له ؟

الأهلي لديهم مدرب كبير هم محظوظون بأن يكون معهم وهو بيتسو موسيماني، لأنه مدرب كبير.. أعرفه جيدًا وهو صديق لي، اعتدنا على اللعب أمام بعضنا البعض في فرق مختلفة، وكان يهاجم بشكل رائع، وأيضًا عملت معه عندما كان مدربًا لجنوب إفريقيا وكنت أنا مدربًا للحراس، لذا أعرفه جيدًا، وجئنا معًا في بطولة أمم أفريقيا 2006 والتي استضافتها مصر.. هو مدرب طموح

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