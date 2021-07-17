أخبار الرياضة | قائد فريق كايزر تشيفز السابق يتحدث عن نهائي إفريقيا وريال مدريد يطلب التعاقد مع محمد صلاح وبيراميدز يعود لمنصة الفوز من جديد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية والتي جاءت كالتالي:

قائد فريق كايزر تشيفز السابق: محمد شريف يذكرني بالخطيب.. الأهلي محظوظ بموسيماني.. ولا يجب الدفاع أمام بطل أفريقيا ( حوار)

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا



عبدالله السعيد: بيراميدز يتقدم في ظل قيادة تاكيس جونياس

قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق بهدفين دون مقابل على المقاولون العرب في الدوري الممتاز، موضحا أن أهمية الفوز تأتي بعد النتائج الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق قدم مباراة أفضل بكثير من المواجهات الماضية.



بدون رمضان صبحي .. بيراميدز يهزم المقاولون العرب 2-0 في الدوري

انتهت أحداث مباراة المقاولون وبيراميدز بفوز الأخير بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.



الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة كايرز تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا





اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم علي ملعب مركب محمد الخامس إستعداداً لمواجهة كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء غد.



وزير الرياضة يشهد نهائي الفردي وفرق الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث







شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري، بحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ويانوس بكياك عضو الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمود رشاد نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



ريال مدريد يطلب التعاقد مع محمد صلاح







طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من إدارة ناديه، التعاقد مع محترفنا المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية.



رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي



أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف”، موافقته على إقامة دوري السوبر.



