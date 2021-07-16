ريال مدريد يطلب التعاقد مع محمد صلاح

طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من إدارة ناديه، التعاقد مع محترفنا المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية.

وبحسب صحيفة “ فيخاس” الإسبانية، فأن ريال مدريد يرغب في تدعيم صفوفه هذا الصيف بعد فشل الحصول على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلي أنه برغم الأزمة المالية إلا أن النادي سيتعاقد مع صفقة كبيرة هذا الصيف، وأن كيليان مبابي هو المرشح الأول للانضمام لريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن أنشيلوتي طلب بشكل رسمي من ريال مدريد التعاقد مع صلاح حال فشل الحصول على توقيع مبابي.

وأضافت الصحيفة أن صلاح لم يخف رغبته سابقًا في الانضمام لأحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، وأنه هناك خلافات بينه وبين مدربه الألماني يورجن كلوب.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2022-2023.