عودة شحاتة وغياب شيكو بانزا.. قائمة الزمالك لمواجهة بلوزداد بالكونفيدرالية
هل الزواج بدون ولي باطل أم صحيح؟.. احذروا الوقوع في الحرام
تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع
حرب نهاية الزمان.. هل يظهر المهدي المنتظر بعد انتهاء مهلة ترامب لإيران؟
محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع.. بعد قليل
مرحلة الحسم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟
هل تقرر تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 بالمدارس للمرة الثانية؟|التعليم تنفي
هل يجوز ترويع الناس ولو على سبيل المزاح؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق
الأرقام غير دقيقة.. شبانة يرد على اتهام مجلس الأهلي بإهدار المال العام
الليلة.. مواجهة نارية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أمريكا و إسرائيل يريدان التأكد من شل القدرات النووية لإيران قبل إنهاء الحرب

هاجر رزق

أفادت مصادر مطلعة لشبكة CNN بأن أمريكا و إسرائيل يريدان التأكد من شل القدرات النووية لإيران قبل إنهاء الحرب، حيث  وضعتا قاعدة المعرفة النووية الإيرانية في بنك الأهداف.


و من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس" صورة للقاذفة الشبحية B-2، وأرفقتها بتعليق "تمهيدا لمهمة في إطار عملية الغضب الملحمي" ضد إيران.


 وكتبت القيادة على منصة "إكس": "رؤساء طاقم من القوات الجوية الأمريكية أثناء إجرائهم الفحوصات الفنية النهائية لقاذفة B-2 سبيريت الشبحية، تمهيدا لمهمة في إطار عملية الغضب الملحمي".

و من جهة أخرى، تداولت وسائل إعلام إيرانية مشاهد توثق تضرر مبنى كنيس يهودي في وسط العاصمة طهران جراء القصف الأمريكي الإسرائيلي على المدينة.
 

وأشارت التقارير الأولية إلى أن القصف طال منطقة تضم دور عبادة و مباني تاريخية، مما أدى إلى تهدم أجزاء واسعة من الكنيس وتحطم مبان مجاورة.
 

وأظهرت المشاهد أضرارا كبيرة بالمبنى الذي يضم الكنيس اليهودي في طهران.
 

من الجدير ذكره أن تقديرات أغلب المصادر تشير إلى أن عدد اليهود المقيمين في إيران حاليا يتراوح تقريبا بين 8 آلاف و10 آلاف شخص، مع تركز أكثر من نصفهم في العاصمة طهران.

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

ميدو

بعد حبس نجله… أول تعليق من ميدو في أحدث ظهور له

مجتبى خامنئي

إعلام أمريكي: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في مدينة قم وسط إيران

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا باستهداف خطوط السكك الحديدية في إيران

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

بالصور

بعد ارتفاعات الأسعار.. أرخص سيارة زيرو تقدمها شيري في مصر

شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5

تخبطات سعرية.. أرخص سيارتين أتوماتيك زيرو في مصر

أرخص سيارتين أتوماتيك
أرخص سيارتين أتوماتيك
أرخص سيارتين أتوماتيك

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

