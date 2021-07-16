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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

الأهلي بطل أفريقيا
الأهلي بطل أفريقيا

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف”، موافقته على إقامة دوري السوبر.

وأكد موتسيبي في مؤتمر صحفي عُقد بعد انتهاء الجمعية العمومية للكاف والتي أقيمت اليوم، بأن الاتحاد وافق على إطلاق مشروع دوري السوبر الأفريقي على أن يتولى الموريتاني أحمد ولد يحيى مسئولية تنظيمه، مؤكدًا أنه سيساعد كافة الاتحادات ماديًا، وكذلك الأندية.

وقال موتسيبي:" دوري السوبر ستكون بطولة شاملة بشكل أساسي لجذب الأموال لتطوير كرة القدم الأفريقية.. ستقدم البطولة موارد مالية تنافسية للأندية المشاركة لتمكينها من الاحتفاظ بأفضل اللاعبين في القارة"

وشدد موتسيبي أن التأهل سيكون ممكنًا لدوري السوبر الأفريقي حيث تنص المعايير على أنه إذا وصل النادي إلى مستوى معين من التنافسية ، فسيتم دعوته إلى االبطولة.

وكان 12 فريقًا من أكبر الفرق الأوروبية قد أعلنت إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن تنسحب 9 منها.

وتشير بعض التقارير الصحفية أن دوري السوبر الأفريقي سيضم 20 فريقًا من أفضل الفرق الأفريقية، بدلًا من دوري أبطال أفريقيا، وسيعود على الأندية بكثير من الأموال.

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