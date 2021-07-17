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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرجة فيلم "مش أنا" تكشف تفاصيل أزمة تصريحات حلا شيحا.. فيديو

تامر حسني وحلا شيحا
تامر حسني وحلا شيحا بفيلم مش أنا

قالت سارة وفيق مخرجة فيلم “مش انا ” إن الفنانة حلا شيحا في بداية تصوير الفيلم  طلبت عدم وجود مشاهد معينة مع الفنان تامر حسنى وانا احترمت تلك الرغبة، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من الفيلم تزوجت.

 

وأضافت “وفيق” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر" أنه تم حذف 4 مشاهد من الفيلم، مشيرة إلى أن حذف المشاهد جعلنا نقوم بالتصوير وقت أطول حتى لا يتأثر سيناريو الفيلم.

 

وتابعت مخرجة فيلم “مش انا ” أن حلا شيحا اختفت بعد الزواج  معلقة “مكانتش بترد عليا انا وتامر ومكناش عارفين نوصلها” ، مؤكدة اننا فوجئنا بتصريحاتها الأخيرة عن أن الكليب الذي تم  تصويره حرام.

 

وأشارت وفيق إلى أن الفيلم  فى السينما منذ  21 يوما، مؤكدة أنه حقق ايرادات عالية وفوجئنا برد فعل حلا شيحة، على الرغم من دعم الفنان تامر حسني لها ووقوفه بجانبها معنويا وماديا ونفسيا.

 

المهن التمثيلية تنزعج من تصريحات حلا شيحا

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، انني انزعجت، بعد ما تم اثارته من الفنانة حلا شيحا وتصريحاتها عن المشاهد التي قدمتها بفيلم “مش أنا ".

 

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر" أنه لا مكان لتلك الفنانة في النقابة مشيرا أن هذا  درس لكل من يعلن أن الفن حرام.

 

وتابع نقيب المهن التمثيلية أنني أعتذر اننى قبلت عودة تلك الفنانة، مؤكدا أنه  لا مكان لمن يريد تلك الافعال في النقابة.

 

وأشار زكي إلى أن  “اللى شايفين ان الفن حرام “لكم دينكم ولي ديني”، مؤكدا أن  ”المهنة العظيمة اللى احنا بنشتغلها ميهونش عليا اننا نعمل فيها كدة".

 

فيلم “مش أنا” تصريحات حلا شيحا الفنان تامر حسني نقيب المهن التمثيلية الفنانة حلا شيحا

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