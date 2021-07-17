عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيسبوك يرد على بايدن: اتهامات التضليل حول كورونا لن تشتت تركيزنا

صورة توضيحية
صورة توضيحية

رفض موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها "تقتل أشخاصا" من خلال سماحها بتداول معلومات مضللة حول فيروس كورونا

وقال فيسبوك في بيان له: إن "جهوده بإظهار الحقائق هي في الواقع تنقذ الأرواح"، مشيرا إلى أن ”الاتهامات غير المدعومة بحقائق حول معلومات فيروس كورونا لن تشتت تركيزنا".

وأضاف البيان أن "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر فيسبوك معلومات موثوقة حول فيروس كورونا واللقاحات، أي أكثر من أي مكان آخر على الإنترنت".

بعد حظره لعدة أشهر .. كيف أجبر بايدن فيسبوك بالسماح لمنشورات منشأ كورونا

وتابع: "لقد استخدم أكثر من 3.3 ملايين أمريكي أداة فيسبوك لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد".

ومساء الجمعة، قال بايدن إن وسائل التواصل الاجتماعي تقتل الناس بمعلومات خاطئة حول جائحة كورونا مضيفًا: "إنهم يقتلون الناس.. انظروا، الوباء الوحيد الذي لدينا هو من بين غير الملقحين. وهم يقتلون الناس".

كما اننقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، منصات التواصل الاجتماعي لاتخاذها إجراءات غير كافية بشأن المعلومات الخاطئة.

وقالت ساكي في تصريحات صحفية "لماذا لا نشارك جميعًا في عملية تساعد في توفير معلومات دقيقة هناك؟".

ويضغط البيت الأبيض على عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون، محددا 12 شخصا في مجموعة واحدة وصفهم بـ "اثني عشر المعلومات المضللة"، قائلا إنهم مسؤولون عن قدر كبير من المعلومات المضللة حول فيروس كورونا المستجد.

وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد دعا فيسبوك وتويتر لإغلاق جميع الصفحات التي يديرها هؤلاء الأشخاص.

 

 

 

كورونا فيسبوك بايدن التواصل الاجتماعي جو بايدن فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

بايدن: وسائل التواصل الاجتماعي تقتل الناس بمعلومات خاطئة عن كورونا

بعد حظره لعدة أشهر .. كيف أجبر بايدن فيسبوك بالسماح لمنشورات منشأ كورونا

عرضها بسعر عالٍ على فيسبوك|تحقيقات موسعة مع عاطل يبيع أدوية لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث

موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى

الاتحاد الأوروبى: مستعدون لتقديم المساعدة والدعم في أزمة سد النهضة

الصحة : تسجيل 77 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

فيسبوك يرد على بايدن: اتهامات التضليل حول كورونا لن تشتت تركيزنا

تنافس مثير بين أقوى محركات أودي .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

٤ قرارات جديدة من الكاف قبل مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ